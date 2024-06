Streamingtipp: Seht Billie Eilish live im „Happier Than Ever“-Konzertfilm

Der 100-minütige Live-Film ist ab jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Billie Eilish ging 2022 auf „Happier Than Ever“-Tour, um ihre bis dahin zwei veröffentlichten Platten live vorzuführen. Dabei gab die 22-Jährige sechs Konzerte in der Londoner o2 Arena, die sie von Regisseur Sam Wrench mithilfe von 20 Kameras mitfilmen ließ. Nun kann man sich das 100-minütige, fertige Werk „Billie Eilish: Happier Than Ever – Live at the o2“ hier in der ZDF-Mediathek anschauen und so ein ganzes Billie-Eilish-Konzert in die eigenen vier Wände holen.

Alle Gig-Highlights versammelt in einem Film

„Billie Eilish: Happier Than Ever – Live at the o2“ ist der erste Konzertfilm, der eine ganze Show der Sängerin zeigt. Insgesamt 26 Songs performte Billie Eilish vor über 20.000 Menschen. Neben ihrem Durchbruchshit „Ocean Eyes“ aus dem Jahr 2017 und dem Titelsong ihres zweiten Albums HAPPIER THAN EVER, werden auch kleine Momente mit der Crowd präsentiert. „Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr geliebt werdet, euch hier sehr sicher fühlen könnt und ihr alle wichtig seid“, erklärt die zweifach Oscar-Gewinnerin zum Beispiel während des Gigs ehrlich gerührt. Musikalisch wird Billie Eilish von ihrem Bruder, dem Produzenten Finneas, am Keyboard und an der Gitarre begleitet. Der Film zeigt ebenfalls gemeinsame Duett-Momente der Geschwister. Außerdem übernimmt Andrew Marshall das Schlagzeugspielen.

Hier ein erster Einblick zu einem ihrer Konzerte in London, 2022:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt veröffentlichte Billie Eilish ihr drittes Album HIT ME HARD AND SOFT. Zwar ist es ihre erste Platte, die nicht auf Platz eins der US-amerikanischen „Billboard“-Charts landete, doch sie knackte damit ihre eigenen Rekord in punkto Verkaufszahlen. Mit 339.000 Albumeinheiten und 200.000 Albumverkäufen hat sie den Höchstwert ihrer Karriere erreicht.