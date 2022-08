Wegen Donald Trump: John Legend und Kanye West sind nicht mehr befreundet

John Legend gab kürzlich zu, dass seine Freundschaft mit seinem früheren Kollegen Kanye West vor allem wegen dessen Unterstützung für Donald Trump in die Brüche gegangen ist. Er erklärte die Angelegenheit dem Moderator David Axelrod in einer Podcast-Folge von „The Axe Files“. „Wir haben uns seither nicht mehr wirklich nahegestanden. [Kanye und ich] sind nicht mehr so sehr befreundet wie früher. Ich glaube, weil wir uns öffentlich über seine Kandidatur und seine Unterstützung für Trump uneinig waren, wurde es zu viel für uns, um unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten, ganz ehrlich“, so der Sänger.

John Legend will Kanye West nicht als Präsidenten haben

Kanye war einer der Produzenten von Legends Debütalbum GET LIFTED (2004) und veröffentlichte die Platte sogar auf seinem eigenen Label GOOD Music. Die beiden arbeiteten seither unzählige Male zusammen. Trotz jahrelanger gegenseitiger musikalischer Unterstützung konnte sich Legend nicht mit Kanye Wests gescheiterter Präsidentschaftskandidatur 2020 anfreunden. „Ich war mit der Meinung nicht allein, aber er war nicht glücklich darüber“, sagte Legend.

Der Musiker schätzt Wests Charakter dennoch

Der Sänger schätzt den Charakter von West trotzdem. In seiner Erklärung fügte er hinzu: „Ich denke, er ist sehr offen mit sich selbst und seinen Problemen in Sachen psychische Gesundheit umgegangen. Und er ist sehr realistisch, ehrlich. Ich glaube, es gibt nicht viel an ihm, was die Leute nicht kennen. Er ist ziemlich offen mit seinen Ansichten, seinen Problemen und all den Dingen, mit denen er zu kämpfen hat, umgegangen. Und ich denke, was man bei ihm sieht, ist so ziemlich das, was man bekommt.“

West ist nicht der einzige Trump-Unterstützer, den Legend in letzter Zeit öffentlich zurückgewiesen hatte. Im Mai forderte der Sänger bereits den Sender Fox News auf, den Kommentator Tucker Carlson von der Plattform zu nehmen, da seine Predigten „die Gedanken von Millionen vergiften“ würden.