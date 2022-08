John Legend kündigt Doppelalbum an – neue Single „All She Wanna Do“ feat. Saweetie

John Legend war in den vergangenen Monaten nicht untätig. Der zwölffache Grammy-Gewinner hat ein neues Album namens LEGEND aufgenommen, das am 9. September erscheinen wird. Zur Feier des Tages schießt er auch gleich noch eine neue Single daraus hinterher: Der Up-Beat-Song „All She Wanna Do“ ist zusammen mit Saweetie entstanden. Es ist nach „Honey“ und „Dope“ die dritte Auskopplung.

Legend hat bereits die ersten beiden Singles aus dem Album veröffentlicht, darunter “Honey“ feat Muni Long, ein Jazz inspirierter R&B-Track und “Dope”, ein sommerlicher Wohlfühl-Track mit dem Rapper JID. „All She Wanna Do“ zusammen mit der Icy Queen Saweetie ist die dritte Singleauskopplung und ähnlich wie „DOPE“ ist es der perfekte Gute-Laune-Ohrwurm dieses Sommers. Der Song, der sofort süchtig macht, wurde von Ryan Tedder, Monsters and Strangerz, Zach Sketon, Andrew DeRoberts und Halatrax mitgeschrieben und produziert.

Empfehlung der Redaktion Wegen Donald Trump: John Legend und Kanye West sind nicht mehr befreundet

„Ich bin begeistert, dass ich neue Musik veröffentlichen werde. Das vergangene Jahr war in kreativer Hinsicht sehr aufregend“, so John Legend in einem Statement zur Ankündigung. Mit dem Albumnamen LEGEND liebäugelt der Künstler auch das erste Mal mit der ikonischen Bedeutung seines Namens:

Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie einen Aspekt meines Namens als Titel eines Albums verwendet. Das musste ich mir erst verdienen, indem ich mit meiner Leistung und der Musik dem Titel gerecht wurde. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, und ich bin überzeugt von der Arbeit, die ich geleistet habe, und ich werde es einfach sagen, wie es ist.“

Das Doppelalbum wurde von Legend und Ryan Tedder (Beyoncé, Adele u.a.) produziert. Auch Rick Ross, Muni Long, Jazmine Sullivan, Jada Kingdom, Rapsody, Ledisi, Jhene Aiko, Ty Dolla $ign und weitere Acts sind darauf vertreten.

LEGEND – die Tracklist

ACT I

1 Rounds ft. Rick Ross

2 Waterslide

3 Dope ft JID

4 Strawberry Blush

5 Guy Like Me

6 All She Wanna Do

7 Splash ft Jhene Aiko, Ty Dolla $ign

8 You

9 Fate ft Amber Mark

10 Love ft Jazmine Sullivan

11 One Last Dance

12 All She Wanna Do ft. Saweetie

ACT 2

1 Memories

2 Nervous

3 Wonder Woman

4 Honey ft. Muni Long

5 I Want You to Know

6 Speak in Tongues ft Jada Kingdom

7 The Other Ones ft Rapsody

8 Stardust

9 Pieces

10 Good ft Ledisi

11 I Don’t Love U Like I Used To

12 Home