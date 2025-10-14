Super Furry Animals: Warum sie Oasis und U2 absagten

ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!

Gruff Rhys gibt erstmals seit 2016 wieder Interviews für die Super Furry Animals – und liefert klare Antworten auf viele Fragen, die in der Zwischenzeit offen geblieben sind.

Super Furry Animals sind zurück – zumindest teilweise. Am 24. Oktober erscheint eine neu gemasterte Version ihres Albums LOVE KRAFT zum 20. Jubiläum der 2005er Platte. Zudem plant die Band für den Sommer 2026 mehrere Konzerte, allerdings nicht in Deutschland. Für Gruff Rhys ist das Anlass genug, nach fast zehn Jahren – konkret seit 2016 – wieder Interviews für SFA zu geben. Dabei sprach der 55-jährige Brite auch über frühere Entscheidungen, darunter über die Ablehnung von Support-Angeboten seitens Oasis und U2.

Es ging ums Geld

In einem Gespräch mit „Uncut“ erklärte Rhys, dass Super Furry Animals 1996 die Anfrage erhalten hätten, als Vorband für Oasis in Schottland aufzutreten. Die Band lehnte jedoch ab. Grund dafür war laut Rhys, dass sie damals in der Bezahlungshierarchie „unter The Bootleg Beatles“ gestanden hätten. Besagte Band ist eine Beatles-Tributgruppe und scheinbar wollte Gruff Rhys mit seiner 1994 gegründeten Band, die 1996 ihr Debütalbum (FUZZY LOGIC) herausbrachte, sich auch zu dem Zeitpunkt nicht unter einer Coverband einordnen lassen.

Geld spielte auch beim Kopfschütteln gegenüber U2 eine Rolle. So wären SFA auch hier im Gespräch für Support-Shows gewesen, doch die „niedrige Gage, die sie uns anboten, hätte unsere Ausgaben nicht gedeckelt“, so der Sänger erklärend.

Wie es weitergeht

Die Jubiläumsausgabe von LOVE KRAFT erscheint mit einer Bonus-CD unter dem Titel KISS ME WITH APOCALYPSE, die 22 zusätzliche Tracks enthält. Im Interview mit „Uncut“ sagte Gruff Rhys über das Album, es zeige „einfach nur eine Band in der Entwicklungsphase“ und die Aufnahmen hätten sich „nicht gezwungen“ angefühlt.

Nach LOVE KRAFT veröffentlichten Super Furry Animals zwei weitere Alben: 2007 HEY VENUS und 2009 DARK DAYS / LIGHT YEARS. Danach widmete sich Rhys vor allem Soloprojekten. Sein aktuelles Album SADNESS SETS ME FREE erschien am 26. Januar 2024. Die Band pausierte offiziell von 2010 bis 2015, trat danach aber gelegentlich wieder auf, veröffentlichte Reissues, ein Best-of und eine Biografie.

Ob es nach den geplanten UK- und Irland-Konzerten 2026 auch weitere Shows, etwa in Deutschland, geben wird, ist derzeit unklar. Ebenso offen bleibt, ob Super Furry Animals noch einmal gemeinsam ins Studio gehen und eine ganze Platte aufnehmen werden.