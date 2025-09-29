Oasis live 2026: Liam Gallagher macht Hoffnung auf weitere Konzerte

Oasis-Falle: Auf diesen Leak sollten Fans jetzt nicht hereinfallen

Mehr Gigs 2026? Liam Gallagher heizt beim Wembley-Konzert die Gerüchteküche an.

Liam Gallagher hat Gerüchten Aufwind verschafft, wonach Oasis auch nächstes Jahr wieder Konzerte geben könnten. Doch nur wo und wie viele und wann genau? Schwammig bleibt es wohl …

Am 27. September war die Band für den ersten von zwei großen Auftritten im Londoner Wembley-Stadion in die UK-Hauptstadt zurückgekehrt. Als nächstes folgen weitere Stationen in Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Und obwohl nach ihrem letzten „Live 25“-Termin in Brasilien am 23. November keine weiteren Gigs geplant sind, kursieren Gerüchte, dass die Gallagher-Brüder in Knebworth oder auch im Etihad Stadium oder gar mal in Deutschland spielen könnten. Und nun hat Liam Gallagher dazu selbst was zu sagen.

Liam Gallagher: „Wir sehen uns nächstes Jahr“

Liam Gallagher heizte die Spekulationen um eine Tourerweiterung mit einer Aussage am Ende des Oasis-Sets in der Wembley-Arena an. Vor seinem Abschlusssong „Champagne Supernova“ dankte er den Fans für ihr Vertrauen und sagte: „Wir sehen uns nächstes Jahr.“ Konkreter wurde der Brite jedoch nicht.

Manager verneinte zuvor weitere Tourpläne

Fans merkten in den sozialen Medien jedoch an, dass mit der Aussage genauso gut keine Live-Termine, sondern ein Album oder eine Solo-Tour gemeint sein könnte. Bereits im Mai hatte Oasis-Manager Alec McKinlay jegliche Hoffnungen auf neues Material der Britpop-Band zurückgewiesen, wie „NME“ berichtete, und er erklärte, sie hätten auch nicht die Absicht, weitere Tourdaten bekannt zu geben. „Dies ist so ziemlich das letzte Mal, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat“, sagte McKinlay laut „NME“. „Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nicht gesehen haben, sie kennenzulernen, oder zumindest für einige von ihnen. Und nein, es ist keine neue Musik geplant.“

Die Gallaghers lassen ihre Fans zappeln

Liam Gallagher widersprach Alec McKinlays Kommentaren später auf X und bekräftigte, dass nur er und sein Bruder das Sagen hätten, wenn es um Oasis-Updates gehen würde. Er stellte auf der Social-Media-Plattform klar: „Die einzigen, die Entscheidungen über die Zukunft von Oasis treffen, sind ich und RKID, also lasst uns einen Tag nach dem anderen angehen.“

2025 hatten die Gallaghers selbst sowohl Shows in Knebworth als auch ein neues Album noch verneint. Doch wie es nun um mehr Konzertpläne – auch für Deutschland steht – ist unklar.