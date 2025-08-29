Hier bringt Liam Gallagher kanadischen Oasis-Fans den Poznan bei

Oasis-Falle: Auf diesen Leak sollten Fans jetzt nicht hereinfallen

Wie geht der Poznan? Liam Gallagher hat es den kanadischen Oasis-Fans lieber genau erklärt.

Liam Gallagher hat den Oasis-Fans in Toronto erklärt, wie man den berühmten „Poznan“-Tanz ausführt. Der Move ist ein fester Bestandteil der aktuellen Oasis Live ’25-Tour und in Großbritannien kennt ihn jeder. Doch wie sieht das in Kanada aus?

Die Nordamerika-Etappe startete am Sonntag (24.08.) in der kanadischen Metropole, gefolgt von einem zweiten Konzert im Rogers Stadium am Montag (25.08.). Bei beiden Abenden gehörte „Cigarettes & Alcohol“ zu den musikalischen Highlights. Genau dabei tanzen die Fans regelmäßig den „Poznan“. Der Tanz, eng verbunden mit Manchester City, Liams und Noels Lieblingsclub, funktioniert so: Rücken zur Bühne, Arme auf die Schultern der Nebenleute legen und gemeinsam auf und ab springen.

Oasis: Der Poznan muss sein

Auch in Toronto blieb die Tradition lebendig. Gallagher selbst gab dem Publikum sogar eine kleine Anleitung. In online geteilten Videos ist zu hören, dass er zunächst von einer Warnung berichtete, die er erhalten habe: „Viel Glück heute Abend dabei, diese Kanadier zum Poznan zu bewegen.“

„Er meinte, sie seien alle ein bisschen schüchtern, ein bisschen ängstlich, und sie rauchen jetzt alle Gras, sie sind alle total bekifft“, so Gallagher. „Na und, wollen wir ihnen dann das Gegenteil beweisen oder was?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anschließend erklärte er den Ablauf: „Seid nicht die Ersten, die die Mannschaft im Stich lassen! Dreht euch um, ihr da oben auf diesen blöden Tribünen, die vor etwa 30 Minuten eine Pille genommen haben, dreht euch um. Legt eure Arme umeinander, kuschelt euch aneinander und hüpft einfach auf und ab. Es ist ganz einfach.“

Im Großen und Ganzen haben sie es verstanden:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schon bei den fünf Wembley-Shows vor einigen Wochen hatte das Stadion zum Poznan getanzt – unter anderem mit Dua Lipa und Jarvis Cocker mitten im Getümmel. Bei den Shows in Edinburgh zollten Oasis ihrem Verein Manchester City ebenfalls mehrfach Tribut: mit einer Pappfigur von Trainer Pep Guardiola auf der Bühne.

Die Tour geht weiter

Nach Toronto ging es am Donnerstag (28. August) weiter nach Chicago. Die Band tritt außerdem noch in East Rutherford, Pasadena und Mexiko-Stadt auf. Mit dabei sind Cage The Elephant. Danach stehen zwei letzte Wembley-Abende sowie Konzerte in Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien an.