Thorsten Nagelschmidt

06MuffPotter_Pressefotos_Credits_Bastian-Bochinski

Mit neuer Single: Muff Potter kündigen neues Album BEI ALLER LIEBE an

Das Video zum Comeback-Song „Ich will nicht mehr mein Sklave sein“ wurde von Steph von Beauvais in einer Neuköllner Turnhalle gedreht.

Stephan, Nagel und Fabian. Einer von ihnen war am Tag der Aufnahme sehr gut angezogen.
ME-Podcast

„NEVER FORGET – der 90er-Podcast“, Folge 9: Deutschpunk feat. Thorsten Nagelschmidt – hier samt Playlist im Stream

Oi oi oi! In Folge 9 von „Never Forget“ reden Fabian und Stephan mit Thorsten „Nagel“ Nagelschmidt über Deutschpunk von Die Ärzte über EA80 bis Slime und, ganz kurz, über ein etwaiges neues Album von Muff Potter. Ja ja: „CLICKBAIT! SELLOUT!“

The-Simpsons-Homer-Cannonball-Homerpalooza
Popkolumne, Folge 63

„Nazi-Supermenschen sind uns überlegen“: Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher Schlumpf lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Parole: „Shut up - and sleep with me“. In der neuen Folge zur KW 17/2020 wird zudem der Künstler Nagel live hinzugeschaltet, er erzählt über sein neues Buch und die Zukunft von Muff Potter. Dazu kein Wort über PEGIDA. Na, dann, melkt die Pferde und glotzt aufs Display: Die neue Popwoche ist da!

Muff Potter - Live - by Yannic Bill

Muff Potter hauen mit „Was willst du“ den ersten neuen Song seit elf Jahren raus

Gute Aussicht: Muff Potter lassen erstmals nach ihrem bisher letzten Album im Jahr 2009 neue Musik hören. Dass es nicht bei einem Song bleiben wird, legen ein Zitat von Sänger Nagel und neue Social-Media-Accounts nahe.

me-tapes-x-jan-kapitaen-3782-min

Mein Lieblingstape: Musiker*innen stellen ihre Kassetten vor

Kat Frankie, Captain Sensible, Joan As Police Woman, Thorsten Nagelschmidt, Romano und John Victor zeigen Euch ihre Abzüge.

Thorsten Nagelschmidt, formerly known as Nagel, hat im Februar seinen neuen Roman „Der Abfall der Herzen“ veröffentlicht.

Muff Potter haben nach fast 10 Jahren ihre Live-Reunion gefeiert – Zukunft ungewiss

Dreiviertel der klassischen Bandbesetzung standen wieder auf der Bühne und spielten alte Songs. Von einer Reunion will Sänger Thorsten Nagelschmidt deshalb aber nicht sprechen.

