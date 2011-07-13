Thorsten Nagelschmidt

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher Schlumpf lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Parole: „Shut up - and sleep with me“. In der neuen Folge zur KW 17/2020 wird zudem der Künstler Nagel live hinzugeschaltet, er erzählt über sein neues Buch und die Zukunft von Muff Potter. Dazu kein Wort über PEGIDA. Na, dann, melkt die Pferde und glotzt aufs Display: Die neue Popwoche ist da!