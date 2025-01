Taking Back Sunday: Drummer verlässt nach fast 25 Jahren die Band

Mark O’Connell gibt zu: „Es war keine leichte Entscheidung, und es war nicht nur meine eigene.“

Taking Back Sunday haben sich verkleinert. Ihr Drummer Mark O’Connell ist jetzt offiziell nicht mehr Teil der Band. Seinen Rückzug nach fast 25 Jahren mit der Gruppe teilte er via Instagram mit – nicht ohne sich ausführlich zu erklären und einen Ausblick auf seine Zukunftspläne zu geben.

Fans first

Auf seinem Instagram-Kanal offenbarte O’Connell der Welt, nachdem es die Gerüchteküche bereits ahnte: „Nach fast 25 Jahren als Schlagzeuger von Taking Back Sunday möchte ich bestätigen, dass ich nicht mehr in der Band bin. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich mich dazu geäußert habe. Ich danke euch für eure Geduld, während ich darüber nachgedacht habe, wie ich meine Geschichte erzählen kann.“

Er schrieb weiter: „Zuerst möchte ich mich bei den Fans bedanken – eure Liebe und Unterstützung haben mir alles bedeutet. Ihr seid der Herzschlag von TBS und ein großer Teil meines Lebens seit fast einem Vierteljahrhundert. Das alles verdanke ich euch.“ Danach ließ er alle wissen: „Der Ausstieg war keine leichte Entscheidung, und es war auch nicht ganz meine eigene.“

Familie und Gesundheit first

Seine Ausführung: „In den letzten Jahren habe ich mich auf meine Familie und meine persönliche Entwicklung konzentriert, einschließlich meiner Nüchternheit. Leider habe ich in dieser Zeit nicht immer die nötige Unterstützung von denjenigen erfahren, die ich als Brüder betrachte, und kreative Differenzen machten es schwer, gemeinsam voranzukommen.“

Was in der Zukunft passieren wird

Mit Blick auf das, was in der kommenden Zeit geschehen wird, erklärte der Schlagzeuger: „Apropos, ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich bald neue Musik veröffentlichen werde – sowohl als Solokünstler als auch mit einigen alten Freunden. Ich habe mein Herz in dieses Projekt gesteckt und kann es kaum erwarten, es mit euch zu teilen. Dies ist ein neues Kapitel für mich – eines voller Leidenschaft, Kreativität und Hoffnung. Ich hoffe, dass ihr mich auf dieser Reise begleiten werdet, während wir weiterhin Teil der Geschichten der anderen sind.“

Auch wenn er nicht konkret erklärte, was sich bei Taking Back Sunday untereinander abgespielt hatte und wie konkret sein Zukunftsplan aussehen würde, so ließ er doch milde wissen: „Dennoch bin ich dankbar für die unglaublichen Erinnerungen, die ich mit jedem meiner Bandkollegen – und mit euch allen – hatte, sowie für die vielen Möglichkeiten, die sich mir auf meinem Weg geboten haben. Ich werde mich auf das Gute konzentrieren, wenn ich das nächste Kapitel aufschlage. Ich danke euch nochmals für alles. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich freue mich noch mehr auf das, was vor uns liegt. Mit Liebe und Dankbarkeit, Mark O’Connell.“

Mark O’Connells Statement auf Instagram:

Der Rest der Band hat sich bisher nicht offiziell zum Ausstieg von O’Connell geäußert. Auch wie zukünftige Touren aussehen werden, bleibt ungewiss.