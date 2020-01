Tame Impala veröffentlichen neuen Song „Lost In Yesterday“

Das wird Dich auch interessieren





Tame Impala haben ihren neuen Song „Lost In Yesterday“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich bereits um die vierte Single aus ihrem bevorstehenden vierten Studioalbum. Der Nachfolger zum 2015 erschienenen CURRENTS soll den Titel THE SLOW RUSH tragen und am 14. Februar 2020 bei Interscope erscheinen.

Zuletzt veröffentlichten Tame Impala mit „Borderline“, „It Might Be Time“ und „Posthumous Forgiveness“ bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album. Mit „Posthumous Forgiveness“ richtete sich Sänger Kevin Parker an seinen verstorbenen Vater und teilt diesem all jene Gedanken mit, die ihn seit dessen Tod begleitet haben.

Neben ihren Headliner-Auftritten bei den Schwestern-Festivals Hurricane und Southside sowie dem kalifornischen „Coachella Valley Music and Arts Festival“ gaben sich Tame Impala 2019 auch bei „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ in der Berliner Max-Schmeling-Halle die Ehre. Unterstützt wurden sie an diesem Abend von Blood Orange und Yeasayer.