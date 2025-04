Tamino: Zwei Deutschlandkonzerte im September – präsentiert von ME

Im Frühjahr konnte man den 28-jährigen Singer-Songwriter bereits im kleineren Rahmen hierzulande live erleben, nun hat Tamino für die zweite Jahreshälfte zwei Shows in deutschen Gefilden angekündigt.

Und zwar wird der aus Antwerpen stammende Musiker sowohl in der Hauptstadt im Tempodrom am 13. September als auch einen Tag zuvor, am 12. September, im Kölner E-Werk auf der Bühne stehen. MUSIKEXPRESS präsentiert die beiden Deutschlandkonzerte.

Tamino live 2025 – Termine im Überblick:

12.09. Köln, E-Werk

13.09. Berlin, Tempodrom

Alles zu EVERY DAWN’S A MOUNTAIN

Live dabei wird er auch seine aktuelle Platte, EVERY DAWN’S A MOUNTAIN, haben.

ME-Autorin Annett Bonkowski schrieb dazu: „Das turbulente New York, in dem täglich Lebensrealitäten und verschiedenste Kulturen aufeinanderprallen, wurde zum Fundament seiner eigenen Verletzlichkeit, die sich von Song zu Song immer tiefer unter die Oberfläche von EVERY DAWN’S A MOUNTAIN gräbt. Und doch vermag es Tamino gerade an diesem pulsierenden Ort schweren Themen wie Verlust und der Fähigkeit des Loslassens mit einer großen Wärme und Vertrautheit zu begegnen, wie sie wohl eher selten in einer Metropole dieser Größenordnung zu finden sind.“ Sie führte mit Tamino auch ein ausführliches Interview, das könnt ihr hier nachlesen.