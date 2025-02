Stereolab auf Deutschland-Tournee 2025 – ME präsentiert

Stereolab schaffen mit ihrem Experimental-Pop-Projekt eine Mischung aus französisch geprägtem Motown und barockem Pop-Ambient. Seit ihrer Gründung 1991 konnte auch die Trennung 2009 die Band nicht aufhalten. „Niemand überführte Indie-Rock so zielsicher in die Moderne, wie Stereolab das taten. Das Ende war zunächst tragisch, dann trostlos. Gut, dass die Gruppe sich im Jahr 2019 revitalisierte. Gebraucht wird sie nämlich noch“, schrieben wir beim Musikexpress einst über die Band.

Den Gesang übernimmt weiterhin Lætitia Sadier, an Gitarre, Bass und Keyboard wird sie von Tim Gane unterstützt. Die beiden Gründungsmitglieder arbeiten auch weiterhin mit alten Weggefährten wie Andrew Ramsay zusammen, der seit 1992 Schlagzeug spielt und den Drumcomputer bedient. Seit 2004 ist auch Joseph Watson am Keyboard und Percussions dabei, Xavier Muñoz Guimera spielt seit 2019 Bass in Stereolab.

Tim Gane sagte zu ihrer Reunion, es gebe eine Menge ungenutzter Musik. Er wisse aber nicht, ob sich daraus etwas machen ließe, das am Ende tatsächlich nach Stereolab klingen würde. Lætitia Sadier analysierte, dass die Welt auch nach Stereolabs Texten über das „Ping Pong“ von Krise und Krieg weiterhin zuverlässig den Bach runtergeht. „Daher singe ich meine Texte weiterhin aus vollem Herzen“, sagt sie, „schließlich hat sich nichts in Positive gewendet.“ Nur aufzugeben, das komme nicht infrage. „We’ve got to keep the lift, hope, and struggle.“ Diese Zeile aus „Jenny Ondioline“ bleibt das Manifest dieser Band.