Empire Of The Sun: Deutschlandtour im August – ME präsentiert

Empire Of The Sun gehen auf Tour. Im August werden sie auch hierzulande aufspielen. Es wird das erste Mal seit sechs Jahren sein, dass Luke Steele und Nick Littlemore wieder in Europa auftreten. ME präsentiert die drei Shows in deutschen Gefilden – angefangen am 4. August in Köln, weiter mit München am 5. August und final in der Hauptstadt am 17. August.

Empire Of The Sun live 2025 – Konzerttermine im Überblick

04.08. Köln, Palladium

05.08. München, Zenith

17.08. Berlin, Uber Eats Music Hall

Mehr zu ihrer „Ask That God“-Tour

Live wird das australische Electro-Pop-Duo das aktuelle Album, ASK THAT GOD, näher vorstellen wollen. Ihre vierte Platte erschien am 26. Juli 2024 und war der Nachfolger zum 2016er TWO VINES.

Aber auch ihre Hits, wie „Walking On A Dream“, „We Are The People“ sowie „Alive“ und „High and Low“ können bei der Tournee live erwartet werden. In der Pressemitteilung ist von einem „außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis“ die Rede.

So kann das Ganze live aussehen:

Tickets

Karten für die drei Gigs in Deutschland von Empire Of The Sun gibt es ab Donnerstag, den 13. März, ab 10 Uhr via Eventim zu kaufen. Und ab Freitag, den 14. März, ab10 Uhr sind die Tickets ab 49,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen ebenfalls zu haben.