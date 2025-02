The Streets: Deutschlandtour im Juni 2025 – ME präsentiert

Vier Konzerte wird Mike Skinner hierzulande spielen. Hier alle Infos zu den Sommer-Gigs.

2023 kam mit THE DARKER THE SHADOW THE BRIGHTER THE LIGHT nach zwölf Jahren das Comeback-Album von The Streets heraus. Auch wenn der Brite dazwischen nicht untätig war, so ließ Mike Skinner doch mit neuen Stücken auf sich warten. Umso schöner ist es, dass er The Streets seitdem nicht mehr so lange hat ruhen lassen und nun ebenfalls wieder auf Tour kommt – auch nach Deutschland.

Die vier Auftritte, präsentiert von MUSIKEXPRESS, finden im Sommermonat Juni in Köln, München, Berlin und Hamburg statt. Hier die Termine und Venues dazu im Überblick:

The Streets live in Deutschland 2025

15.06. Köln, E-Werk

18.06. München, TonHalle

26.06. Berlin, Columbiahalle

27.06. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Tickets

Karten für die Shows von The Streets gibt es im Eventim-Pre-Sale ab Freitag, den 21. Februar, ab 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkaufsbeginn rollt dann am Dienstag, 25. Februar, um 10 Uhr an.

Mehr zu The Streets

Zu der 2023er Platte schrieb ME-Autorin Aida Baghernejad unter anderem: „Ein Album für die Fans, für die Midlife-Crisis, für die Sehnsucht nach der Nacht.“ Die Review könnt ihr hier im Ganzen lesen.