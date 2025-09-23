Taylor Swift: Kinofilm zum neuen Album schon jetzt ein Blockbuster

Was Taylor Swift jetzt für uns tun kann – Paulas Popwoche

Noch bevor „The Official Release Party Of A Showgirl“ auf die Leinwand kommt, sorgen schon die Vorverkäufe für einen Rekord.

Eigentlich ist so ziemlich alles, was Taylor Swift in den letzten Jahren in die Hand nimmt, direkt ein Event. Das gilt für ihre Verlobung gang genauso wie für die Ankündigung zur Ankündigung ihres neuen Albums THE LIFE OF A SHOWGIRL (erscheint am 03. Oktober) im Podcast ihres Verlobten.

Nun wird auch die Veröffentlichung der neuen Songs nicht nur im kleinen Preis gefeiert, nein, „The Official Release Party Of A Showgirl“ kommt auch in die Kinos. Der Film, der unter anderem die Premiere des Videos zur Single „The Fate Of Ophelia“ enthalten wird, ist nur vom 03. bis 05. Oktober auf der großen Leinwand in ausgewählten Kinos zu sehen.

In nur 24 Stunden nach Vorverkaufsstart sind für den 90-Minüter allein in den USA 15 Millionen US-Dollar zusammengekommen, berichtet „Deadline“. Branchenexperten rechnen damit, dass „The Official Release Party Of A Showgirl“ an seinem einzigen Wochenende in den Kinos in den Staaten zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar einspielen dürfte. Ein nettes Taschengeld für die Sängerin, ein Euphorie-Moment für die Swifties.

Taylor Swift weiß schon, wie man im Kino erfolgreich ist

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass Swifts Live-Film „Eras Tour 2023” im vergangenen Jahr zum erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten aufstieg. Inzwischen hat der Konzertfilm 267,1 Millionen US-Dollar eingespielt. Zu sehen ist er längst auch auf heimischen Geräten, in Deutschland bei Disney+. Wer den Hype um Taylor Swift nicht nachvollziehen kann (oder bisher wollte), findet hier Antworten auf jede Menge Fragen.

„Release Party Of A Showgirl“ wird natürlich nicht nur in den USA zu sehen sein. Neben Großbritannien, Frankreich, Irland, der Schweiz, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark startet der Film auch in Deutschland in den Kinos. Alle größeren Kinoketten sind dabei. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag (23. September).

Wie die Musikerin in einem Instagram-Video andeutete, verrät sie in ihrem Film die Inspiration zu all ihren neuen Songs und nimmt ihre Fans mit hinter die Kulissen der Produktion des Albums und des Musik-Clips. „Dazu muss nicht getanzt werden“, ergänzte die 35-Jährige, „aber ich würde es mir wünschen.“