Taylor Swifts Fake-Trennungsvertrag: Travis Kelce engagiert Anwälte

Ein angeblicher Trennungsvertrag zwischen Taylor Swift und Travis Kelce sorgt für große Aufregung im Internet. In den sozialen Medien kursiert ein Dokument, in dem behauptet wird, die Sängerin und der Footballer hätten ihre Beziehung als PR-Taktik inszeniert und planten, sich bis Ende September 2024 offiziell zu trennen. Das PR-Management des Stars der Kansas City Chiefs hat die Behauptungen nun dementiert und droht darüber hinaus mit rechtlichen Konsequenzen.

Das Papier, das irritierenderweise Kelces eigener PR-Agentur Full Scope zugewiesen ist, gibt detaillierte Anweisungen für die Kommunikation des Beziehungsaus‘ und legt einen genauen Zeitplan fest, wie und wann die Nachricht publik gemacht werden soll. Umgehend hat das PR-Team des 34-Jährigen auf die Gerüchte reagiert und die Echtheit des Dokuments vehement bestritten.

LEAK!!! Travis Kelce’s team call in lawyers over leaked ‚contract‘ that claimed to reveal the exact date his relationship with Taylor Swift would end: Fake PR ’strategy document‘ spread online gave illusion their year-long love story was a sham pic.twitter.com/igOoZOsWd8

— Tommy Gabriel (@itstommygabriel) September 4, 2024