Taylor Swifts Hochzeit: Promi-Gäste zeigen ihre Looks
Stars wie Selena Gomez und Jennifer Lopez teilen ihre Looks vom Fest – hier die Highlights.
„JusT&T Married“ verkündete eine gigantische Werbetafel auf dem Times Square am 3. Juli. Taylor Swift heiratete den amerikanischen Footballspieler Travis Kelce. Zur Hochzeit der Sängerin im Madison Square Garden waren laut Berichten rund 1000 Gäste geladen. Im Voraus gab es viele Vermutungen, welche Stars der Zeremonie beiwohnen würden.
Am Freitag gab es dann erste Sichtungen von Promis, die in Schale geworfen in der Eventhalle in New York eintrudelten. Nach dem Party-Wochenende und dem Auskatern durchstöbern nun manche Gäste ihre Fotos und teilen Looks, Outfits und ihre Begleitungen.
Hier könnt ihr sehen, welche Schauspieler:innen, Musiker:innen und anderen Sternchen in Full-Glam auf Instagram und TikTok posierten.
Tate McRae
Der Abend schien „T“-themed zu sein: Steht die Initiale um Tate McRaes Hals für ihren eigenen Vornamen oder den der Braut beziehungsweise des Bräutigams?
Gracie Abrams
Die „Hit the Wall“-Sängerin postete ein Bild ihres Hochzeitslooks im Zuge ihrer Album-Promo: Am 17. Juli veröffentlicht sie „Daughter from Hell“.
Camila Cabello
Camila Cabello zeigt sich von unterwegs und präsentiert ihr Outfit aus dem Auto.
Sombr
Sombr fühlt sich „gorgeous“ in seinem Anzug – eine Anspielung auf den Swift-Song?
The Chainsmokers
Neben Bildern von Festivals, der Bühne und dem DJ-Pult posiert das Duo im seriösen Partner-Look mit Hemd und Fliege.
Jennifer Lopez
Auch Lopez wirft sich für das Brautpaar in Schale: ganz in Schwarz mit glitzerndem Collier.
Machine Gun Kelly
Song-Anspielungen scheinen der Trend zu sein, um Swifts Hochzeit zu feiern: Die Songzeile der Band We The Kings, „Check Yes, Juliet“, die Machine Gun Kelly unter seinen Post setzte, könnte auch auf Swifts „Love Story“ abzielen.
Selena Gomez
Eine der engsten Freundinnen der Braut, Selena Gomez, wird stolz von ihrem Stylisten Renato Campora gepostet.
Elizabeth Banks
Die Schauspielerin und Regisseurin Elizabeth Banks zeigte ihr Outfit für die Hochzeit mit einer verräterischen Bildunterschrift aus Champagner- und Herz-Emojis.
Gabriella Brooks und Liam Hemsworth
Die Verlobte von Schauspieler Liam Hemsworth lichtete nicht nur sich, sondern auch ihren Partner ab.
Joey King
Die Schauspielerin machte den Anlass ihrer Bilderreihe deutlich und kommentierte sie mit „JusT&T married“.
Keine Einblicke in die Halle
Laut Medienberichten verhinderte eine Verschwiegenheitserklärung, dass Foto- und Videomaterial der eigentlichen Feier an die Öffentlichkeit gelangte. Die Non-Disclosure Agreements lagen wohl direkt der Einladung bei, sodass die Hall of Fame der Popwelt es am 3. Juli unter Verschluss vor der Außenwelt knallen lassen konnte.
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