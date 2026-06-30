Taylor Swift & Travis Kelce: Hochzeitsgäste sollen NDAs unterschrieben haben

Gibt es tatsächlich Wasserzeichen auf den Einladungen und eine Verschwiegenheitspflicht für die 1.100 Gäste?

Taylor Swift und Travis Kelce sollen die Gäst:innen ihrer Hochzeit zu besonderer Diskretion verpflichtet haben. US-Medien berichten, dass den digitalen Einladungen sogenannte Non-Disclosure Agreements (NDAs) beigelegt wurden. Aber das ist noch nicht alles.

Wo und wann und wie viele?

Nach Informationen von „TMZ“ und „NBC News“ soll das Paar seine Trauung an diesem Wochenende, konkret am 4. Juli, in New York feiern. Als möglicher Veranstaltungsort wird seit Wochen der Madison Square Garden gehandelt. „NBC News“ berichtet unter Berufung auf eine angeblich eingeladene Person, dass rund 1.100 Gäst:innen an der Zeremonie teilnehmen könnten.

„TMZ“ zufolge waren sämtliche Einladungen mit einem individuellen Wasserzeichen versehen. Der Vor- und Nachname der jeweiligen eingeladenen Person soll mehrfach in das Dokument eingebettet worden sein. So ließe sich nachvollziehen, von wem eine Einladung stammt, falls sie im Internet auftaucht. Eine Quelle sagte dem Portal außerdem, die Einladungen seien bereits im April verschickt worden, hätten jedoch keinen Veranstaltungsort genannt. Der Madison Square Garden werde in den Dokumenten demnach nicht erwähnt.

Madison Square Garden bleibt Gegenstand der Spekulationen

Nach Angaben von „NBC News“ sollen die Gäst:innen zusammen mit den Einladungen auch Verschwiegenheitserklärungen erhalten haben. Dieselbe Quelle behauptet, dass während der Feier mehrere Live-Auftritte geplant seien.

Spekulationen über eine Hochzeit im Madison Square Garden halten sich bereits seit Anfang des Monats. Auslöser war ein Bericht von „TMZ“, wonach für das Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag eine Genehmigung für eine größere Veranstaltung beantragt worden sei.

Frühere Angaben zu dem Antrag sprechen von einer Veranstaltung mit 500 bis 999 Besucher:innen. Vorgesehen seien zudem ein Zelt sowie Straßensperrungen rund um die Arena. Wer den Antrag eingereicht hat, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Gerüchte über musikalische Gäste halten an

Seit Wochen wird darüber spekuliert, welche Künstler:innen bei der möglichen Hochzeit auftreten könnten. In US-Medien fällt immer wieder der Name Stevie Nicks. Auch Ed Sheeran gilt als möglicher musikalischer Gast.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Foreigner öffentlich angeboten, als Hochzeitsband aufzutreten. Produzent Mark Ronson erklärte damals scherzhaft, er halte sich einen Zeitraum frei, falls er als DJ gefragt werde.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Anfang des Jahres Graham Norton. Der Moderator sagte in seinem Podcast zunächst, er habe „so viele NDAs“ unterschrieben. Später stellte er klar, dass die Bemerkung als Scherz gemeint gewesen sei und anschließend in den USA als Tatsachenbehauptung verbreitet wurde.

Taylor Swift und Travis Kelce hatten ihre Verlobung im vergangenen August bekannt gegeben. Eine offizielle Bestätigung zu den aktuellen Berichten über eine Hochzeit in New York steht weiterhin aus.