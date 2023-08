Taylor Swift knackt als 1. Künstlerin auf Spotify die 100-Millionen-Hörermarke

Taylor Swift erreicht als erste Künstlerin in der Geschichte von Spotify 100 Millionen monatliche Hörer:innen.

Taylor Swift feiert seit Dienstag (29. August) einen neuen Meilenstein ihrer Karriere: Sie hat auf Spotify die Marke von 100 Millionen monatlicher Hörer:innen erreicht. Das teilte der Streamingdienst auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) mit. Der Popstar sei die erste weibliche Künstlerin in der Geschichte von Spotify, die dies geschafft habe. „Queen behavior“, wie es in dem Post bezeichnet wird.

Taylor Swift knackt 2023 zahlreiche Rekorde

Swift liegt nun hinter The Weeknd, der im Februar als erster Künstler in der Geschichte von Spotify 100 Millionen monatliche Hörer:innen erreichte.

Dies ist nicht der erste Rekord, den die Singer-Songwriterin allein in diesem Jahr aufgestellt hat. Im Juli war sie die erste Frau, die mit mindestens vier Alben gleichzeitig in den Top 10 der „Billboard 200 Charts“ vertreten war. Diese Alben waren MIDNIGHTS, LOVER, FOLKLORE und SPEAK NOW (TAYLOR‘S VERSION).

Anfang dieses Monats beendete Swift die erste Etappe ihrer „Eras“-Tour. Davor war sie seit März durch die Vereinigten Staaten gereist und hat ausverkaufte Shows gespielt.

Taylor Swift: Neues Album im Oktober

Am 9. August überraschte Swift ihre Fans mit der Ankündigung ihres nächsten neu aufgenommenen Albums aus ihrem Katalog: 1989 (TAYLOR‘S VERSION), das am 27. Oktober diesen Jahres erscheinen soll.

„Das Album 1989 hat mein Leben auf unzählige Arten verändert. Es erfüllt mich mit so viel Aufregung, anzukündigen, dass meine Version davon am 27. Oktober erscheinen wird“, schrieb Swift dazu auf Social Media.