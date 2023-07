Travis Scott kündigt neue Single mit Bad Bunny und The Weeknd an

Der Song wird den Titel „K-Pop“ tragen und am Freitag, den 21. Juli erscheinen. Das Cover teilte Scott bereits.

Travis Scott hat für den 21. Juli seine neue Single „K-Pop“ angekündigt. Seine Feature-Gäste auf dem Track: Bad Bunny und The Weeknd. Das Single-Cover teilte der Musiker bereits auf seinem Instagram-Account, ließ aber keine weitere Infos zu der Zusammenarbeit verlauten.

So sieht das „K-Pop“-Cover aus:

Auch sein neues Album, UTOPIA, steht in den Startlöchern, wobei noch kein offizielles Erscheinungsdatum genannt wurde. Und das, obwohl der 32-jährige US-Rapper bereits seit über einem Jahr das neue Material anteasert.

Anfang Juli kündigte Scott auch ein Livestream-Event an, welches am 28. Juli mit einer Show vor den Pyramiden von Gizeh in Ägypten die „Welt von UTOPIA“ feiern sollte. Kurz darauf sagte das ägyptische „General Syndicate for Musical Professions“ diese Performance jedoch angeblich ab, da Scotts Art und Weise eine Show zu spielen, „der Identität ägyptischer Kultur widerspricht“. Veranstalter „Live Nation“ bestreitet wiederum die Meldung zur Absage des Events und gab „keine Veränderungen“ an Travis Scotts Show in Ägypten bekannt.

UTOPIA wäre Scotts erste LP nach dem Vorfall beim Astroworld Festival in 2021, bei dem acht Menschen tödlich verunglückten und mehrere Menschen Verletzungen erlitten.

Scotts aktuelles Album ASTROWORLD wurde vor fünf Jahren veröffentlicht. ASTROWORLD ist auch das erfolgreichste Werk von Travis Scott, der insgesamt drei Platten seit 2015 herausgebracht hat. Diese dritte Platte von 2018 erlangte Gold-Status in Deutschland sowie in mehreren Ländern auch Platin.