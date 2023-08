Taylor Swift kündigt 1989 als nächstes neu aufgenommenes Album an

Das nächste neu aufgenommene Album aus dem Katalog von Taylor Swift ist zum 27. Oktober angekündigt worden.

Taylor Swift gab am Mittwoch (9. August) bekannt, dass ihr Album 1989 (TAYLOR’S VERSION) am 27. Oktober erscheinen wird. Die Sängerin verkündete die Neuigkeit während der sechsten Nacht ihrer „Eras“-Tour-Shows im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Das neu aufgenommene Album folgt auf die Veröffentlichung von FEARLESS (TAYLOR’S VERSION), RED (TAYLOR’S VERSION) und SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION).

Das Werk aus dem Jahr 2014, das ursprünglich 13 Songs in der Standardversion und 16 Songs in der Deluxe Edition enthielt, war das fünfte Studioalbum von Taylor Swift. Es erschien erstmalig am 27. Oktober 2014 und enthält ihre Hitsingles „Shake It Off“, sowie „Bad Blood“. Die neu aufgenommene Version wird 21 Songs enthalten, darunter fünf bisher unveröffentlichte Songs aus THE VAULT.

„Surprise!!! 1989 (Taylor’s Version) ist auf dem Weg zu euch“, schrieb Swift am Donnerstag (10. August) auf X (ehemals Twitter), als sie auch das Albumcover enthüllte. „Das Album 1989 hat mein Leben auf unzählige Arten verändert, und es erfüllt mich mit so viel Aufregung anzukündigen, dass meine Version davon am 27. Oktober erscheinen wird. Um ganz ehrlich zu sein, ist das meine liebste Neuaufnahme, die ich je gemacht habe, denn die 5 From The Vault-Tracks sind einfach der Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass sie jemals zurückgelassen wurden. Aber nicht für lange!“

Seht hier die Ankündigung von Taylor Swift auf X

Fans spekulieren schon seit langem, dass 1989 das nächste Album aus ihrem Katalog sein könnte, das neu aufgelegt wird. Swift hat im Laufe der Zeit mehrere Easter-Egg-Hinweise auf das Album gegeben. Beispielsweise in ihrem kürzlich erschienenen Musikvideo zu „I Can See You“. In dem Video mit Joey King und Taylor Lautner in den Hauptrollen helfen die beiden Swift bei der Flucht aus einem Banktresor, was ihren Versuch symbolisiert, ihre Musik zurückzuerobern. Am Ende sieht man das Fluchtauto der beiden auf eine Brücke fahren, in deren Mitte ein Schild mit der Aufschrift „1989 TV“ zu sehen ist.

Die Spekulationen wuchsen weiter, nachdem das SoFi-Stadion am 31. Juli einen Tweet geteilt hatte, in dem Swift vor dem Beginn ihrer sechs Shows willkommen geheißen wurde. Auf einem der geteilten Bilder ist eine Rettungsschwimmerhütte vor einem Strandhintergrund mit den Worten „1989 (Taylor’s Version)“ zu sehen.

1989: Übergang von Country zu Pop

Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung war 1989 ein entscheidender Moment in Swifts Karriere, denn es markierte ihren Übergang in das Pop-Genre, nachdem sie ihre Karriere als Country-Sängerin und Songwriterin begonnen hatte. Ihr fünftes Studioalbum erhielt zehn Grammy-Nominierungen und wurde für das Album des Jahres, das beste Pop-Album und das beste Musikvideo für die Single-Auskopplung „Bad Blood“ nominiert. 1989 belegte Platz eins der Billboard 200 und verbrachte sein gesamtes erstes Jahr in den Top Ten.

Die Sängerin bestätigte 2019 erstmals, dass sie ihr Songbook neu aufnehmen würde, um die Urheberrechte an ihrer Musik zurückzugewinnen, nachdem Scooter Braun Big Machine Records ihren Katalog an Master-Aufnahmen erworben hatte. Nur ihr Debütalbum TAYLOR SWIFT (2006) und REPUTATION (2017) sind bisher noch nicht neuveröffentlicht worden.