Taylor Swift live: Mann wegen Voyeurismus beim Konzert festgenommen

Die schottische Polizei bestätigt die Verhaftung des 64-jährigen Mannes beim Gig in Edinburgh.

Taylor Swift befindet sich derzeit auf ihrer „The Eras“-Tour. Anfang Juni läutete sie den Startschuss für den britischen und irischen Teil ihrer Tour im Murrayfield-Stadion in Edinburgh ein. Die 34-Jährige spielte insgesamt drei Gigs in der schottischen Hauptstadt, wobei es bei ihrer zweiten Show am Samstag (8. Juni) zu einer Festnahme kam. Konkret wird einem 64-jährigen Mann Voyeurismus vorgeworfen.

Voyeurismus auf einem Taylor-Swift-Konzert

Laut Angaben von „Sky News“ bestätigte die schottische Polizei inzwischen, dass ein Mann aufgrund eines Voyeurismus-Delikts festgenommen und angeklagt worden ist. Der Verdächtige sei mittlerweile allerdings wieder freigelassen worden: „Er wurde freigelassen und verpflichtet, sich zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Edinburgh Sheriff Court zu erscheinen.“ Wen der Mann belästigt haben und was genau passiert sein soll, ist bislang unbekannt.

Zum Verständnis: Voyeurismus ist das Beobachten intimer Momente anderer Personen, wie zum Beispiel bei Nacktheit oder beim Geschlechtsverkehr. Dadurch verschafft sich der oder die Beobachter:in selbst ein sexuelles Vergnügen. In Schottland ist der Voyeurismus ohne die Zustimmung der beobachtenden Personen illegal und damit strafbar. In Deutschland ist es in bestimmten Fällen strafbar. Ob das Beobachten an sich ein Delikt darstellt, muss im individuellen Fall betrachtet werden. Allerdings sind Aufnahmen oder Fotos ohne Zustimmung der Personen strafbar.

Taylor Swift brach Rekord in Edinburgh

Nach ihren Auftritten in Edinburgh teilte Taylor Swift auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos der Konzerte. In der dazugehörigen Bildunterschrift bedankte sich die Performerin bei ihren Fans für ihr zahlreiches Erscheinen, wodurch gleich drei Mal in Folge einen Rekord geknackt wurde. An allen Abenden spielte sie vor jeweils 220.000 Menschen und hatte damit die bestbesuchtesten Konzerte Schottlands.

„Danke, dass ihr den Besucherrekord für eine Stadionshow in Schottland dreimal hintereinander gebrochen habt und dafür, dass ihr uns das Gefühl gegeben habt, zu Hause zu sein. Ich liebe euch, alle 220.000 von euch!!!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die aktuelle Tournee wird Swift auch nach Deutschland bringen. Vom 17. bis 28. Juli gibt es die Chance, sie hierzulande live zu erleben.

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: