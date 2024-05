Taylor Swift: Liverpool wird zu Ehren der „Eras“-Tour in „Taylor Town“ unbenannt

Die Stadt erhält ein Taylor-Swift-Makeover, in dem sie passend zu den Alben der Sängerin dekoriert wird.

Im Juni 2024 kommt Taylor Swift im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour nach Großbritannien. Insgesamt drei Gigs spielt die US-Sängerin am 13., 14. und 15. Juni im Anfield-Stadion in Liverpool. Nun kündigte die Heimatstadt der Beatles an, dass der Ort für eine Woche zur „Taylor Town“ umgetauft und die passende Dekoration erhalten wird.

Acht Orte werden zu acht Taylor-Swift-Alben

Über 150.000 Swifties werden bei den drei Auftritten in Liverpool erwartet. Damit die Konzertbesucher:innen auch außerhalb des Venues gut unterhalten werden, organisiert die Stadtverwaltung gleich mehrere Events rundherum. Elf Kunstinstallationen sollen in verschiedenen Bereichen der Stadt aufgebaut werden und so auch die Einwohner:innen in den Swift-Rausch versetzen. Alle Installationen sollen ein Album des Popstars repräsentieren. So soll beispielsweise ein moosbewachsener Flügel EVERMORE (2021) darstellen und ein roter Raum aufs 2012er Werk RED anspielen. Außerdem wird es eine Reihe XL-Herzen als Hommage an die LP LOVER (2019) und ein von FEARLESS (2008) inspiriertes Wandbild mit der Zahl 13 geben.

Stadtrat Harry Doyle erklärte gegenüber „BBC News“, dass man die Ankunft von Taylor Swift auf diese Weise umfassend begrüßen wolle und dass die ihr gewidmeten kreativen Werke vor allem angesichts der reichen Musikgeschichte Liverpools sehr passend seien. Die Stadt im Nordwesten Englands ist nämlich neben dem Zuhause der Beatles auch die Heimat von A Flock Of Seagulls und The Lightning Seeds.

„Tay Day“-Veranstaltungen

Neben Kunstinstallationen können Fans auch an einem Workshop mit dem Titel „Liverpool Loves Taylor (Craft Version)“ teilnehmen oder auch beim sogenannten „Tay Day“ der Universität Liverpool die Texte der Künstlerin gemeinsam analytisch unter die Lupe nehmen.

Zudem wird es eine „kritische Karaoke“-Session à la Taylor Swift geben. Dazu werden Forscher:innen einen Essay zu einem von ihnen ausgewählten Taylor-Swift-Song vortragen. So auch Dr. Sam Murray und Dr. Amy Skjerseth, die Texte in Bezug auf den Einfluss der Sängerin auf die Gesellschaft vortragen werden. In der PR-Ankündigung heißt es dazu: „Der musikalische, soziale und wirtschaftliche Einfluss von Taylor Swift ist unbestreitbar. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, ein Gespräch darüber zu beginnen, wie Taylor sowohl Miss Americana als auch eine Anti-Heldin ist, wir werden ihren Stil und ihre wildesten Träume versuchen zu verstehen und über ihren Ruf diskutieren.“

Vor „Taylor Town“ gab es schon „Swift City“

Liverpool ist nicht die erste Stadt, die sich anlässlich der „Eras“-Tour umbenannte. Bereits im März 2023 wurde Glendale im US-Bundesstaat Arizona kurzerhand in „Swift City“ umgeändert.

Taylor Swift wird im Juli sieben „Eras“-Konzerte in Deutschland geben. Davon werden drei Auftritte in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München sein. Hier zur Übersicht: