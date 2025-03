Selena Gomez und Benny Blanco veröffentlichen I SAID I LOVE YOU FIRST

Selena Gomez und Benny Blanco machen ihre Liebe jetzt auch hörbar: Mit I SAID I LOVE YOU FIRST veröffentlicht das Paar ihr erstes gemeinsames Album – ein intimes Werk mit 15 Tracks über ihre Beziehung, künstlerische Verbundenheit und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im Rampenlicht.

Das Album dokumentiert die Liebesgeschichte des Paares, das sich nicht nur privat, sondern auch kreativ gefunden zu haben scheint. Die Songs seien, laut offizieller Pressemitteilung, „organisch entstanden – aus dem Vertrauen und der Geborgenheit, die beide im gemeinsamen Schaffen empfinden“. Ende letzten Jahres hatten Gomez und Blanco ihre Verlobung bekannt gegeben.

Selena Gomez und Benny Blanco zur Single „Younger and Hotter Than Me“

Begleitet wird der Release von einem Musikvideo zur Single „Younger and Hotter Than Me“, das Selena Gomez auf einem verlassenen Studiogelände zeigt – der Clip ist damit eine visuelle Reise durch ihre Kindheit im Showgeschäft. Die melancholische Stimmung des Clips reflektiert den Druck und die Einsamkeit, die mit früher Berühmtheit einhergehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Irgendwann finden die Leute neue Dinge, die sie lieben. Du bleibst zurück, irgendwo zwischen Ruhm und Vergessen“, sagt Benny Blanco im begleitenden Behind-the-Scenes-Video. Gomez ergänzt: „Ich war nie gut auf Partys. Ich bin sozial unbeholfen, sitze in der Ecke und spreche mit dem einen Menschen, der auch allein ist. Dieses Lied fängt genau dieses Gefühl ein.“

Bereits im Vorfeld hatte das Duo drei Singles veröffentlicht: „Scared of Loving You“ (geschrieben mit Finneas), das bittersüße Duett „Call Me When You Break Up“ mit Gracie Abrams und „Sunset Blvd“. Auch Charli XCX ist auf dem Album vertreten – sie hat den Song „Bluest Flame“ geschrieben. Ein besonderes Wiedersehen, denn schon bei Selena Gomez’ Hit „Same Old Love“ vor über zehn Jahren war Blanco mit Charli im Studio.