Taylor Swifts Fans sehnen Duett mit Sabrina Carpenter herbei

Die Sängerin hat ein neues Album angeteasert und zugleich eine „neue Ära“ vorausgesagt.

Seit einigen Stunden ist bekannt, dass Taylor Swift mit „The Life Of A Showgirl“ bald ihr 12. Studioalbum herausbringen wird. Die Sängerin kündigte praktisch mit einem Vorschauvideo ihren Besuch im Podcast von Jason Kelce, dem Bruder ihres Freundes Travis Kelce, an, wo sie die neue Platte mehr oder minder aus einem Koffer herauszaubern wird.

Die zahlreichen Rekorde, die Swift in den letzten Monaten aufgestellt hat, kann man kaum noch aufzählen. Keine Platte wurde 2024 häufiger gestreamt als THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY. Die „Eras“-Tour hat gleich mehrere Einträge in den Guinness World Records.

Was den Swifties aber momentan zum Glück noch fehlt, ist offenbar eine Kooperation mit Sabrina Carpenter, dem anderen amerikanischen weiblichen Megastar unserer Zeit. Seit langem geistert das Gerücht herum, dass Taylor Swift ganz versessen darauf ist, mit der 26-jährigen Kollegin zusammenzuarbeiten. Carpenter war zudem bereits bei mehreren Konzerten der „Eras“-Tour“ als Support Act für die Sängerin aufgetreten.

Taylor Swift liebt es, ihre Fans zu teasern

Dass Swift nun als Ankündigung der wichtigen Neuigkeiten schrieb „Ich denke daran, als sie sagte: ‚Wir sehen uns in der nächsten Ära …‘“ und dazu unter anderem ein Bild von einem gemeinsamen Auftritt postete, ließ manche Fans bereits annehmen, dass die Sache in trockenen Tüchern ist.

Der Tenor in den sozialen Medien in einem symbolischen Post zusammengefasst: “A SABRINA COLLAB???!!! OH I’M READYYYY!”

Macht Sabrina Carpenter auch schon Andeutungen?

Die zur akribischen Detektivarbeit neigenden Swifties stellten sogleich fest, dass Sabrina Carpenter auf ihrer Homepage einen Tab mit dem Datum „12. August“ erstellt hat, der aber noch ungefüllt ist. Ein zwingendes Argument ist das aber noch nicht, denn wie manche Anhängerinnen der jüngeren Sängerin konterten, werde das Datum auf der Seite täglich neu angezeigt. Enthusiastinnen entgegneten darauf aber, dass es ungewöhnlich sei, wenn am 11. August bereits der 12. August vorgemerkt ist.

Gesicherte Fakten gibt es in der Sache Swift/Carpenter also noch nicht, aber zumindest erste Hinweise, die eine Kooperation der beiden Musikerinnen durchaus denkbar machen lassen. Womöglich hält „The Life Of A Showgirl“ aber auch noch einige Überraschungen mehr parat, an die zur Zeit noch gar keiner denken mag.