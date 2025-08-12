Taylor Swift kündigt neues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL an

Am 12. August um kurz nach Mitternacht überraschte die Sängerin mit der Ankündigung ihrer zwölften Studioplatte.

Jetzt ist es raus: Noch dieses Jahr erscheint das zwölfte Album von Taylor Swift. Es wird den Namen THE LIFE OF A SHOWGIRL tragen.

Erst im April 2024 veröffentlichte die Sängerin mit THE TORTURED POETS DEPARTMENT ihr viel gefeiertes Doppelalbum.

Als im vergangenen Mai dann die Nachricht verkündet wurde, Swift habe nun wieder die Kontrolle über die Gesamtheit ihrer Diskografie, machten sich bei Fans neben Freude und Stolz auch Fragen breit: Wann gibt es neue Musik von Taylor Swift? Nun gibt es eine Antwort.

Ankündigung an der Seite von Travis Kelce

Erst am Montag (11. August) kündigten Travis Kelce, Football-Spieler und Partner von Swift, und sein Bruder Jason Kelce einen „ganz besonderen Special Guest“ für die neue Episode ihres Podcasts „New Heights“ an. Dass niemand Geringeres als Taylor Swift der besondere Gast sein würde, war für die Fans der Sängerin schnell klar. Wenig später wurde die Vermutung bestätigt: Der Megastar wird am Mittwoch (13. August) im Podcast der Brüder zu hören sein.

In einem kurzen Teaser-Clip der anstehenden Folge sitzt Swift neben Travis Kelce. Mit dabei: ein mintgrüner Plattenkoffer mit ihren Initialen in orangefarbenen Buchstaben. „Ich wollte dir etwas zeigen“, sagt sie zu Jason. „Das ist mein brandneues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL.“

Der Beginn einer neuen Ära

Mit diesem zwölften Studioalbum beginnt gleichzeitig eine neue Ära im Taylor-Swift-Universum. Jede musikalische „Era“ Swifts wird durch eine eigene Farbe verkörpert. Mit THE LIFE OF A SHOWGIRL kündigt sich augenscheinlich eine orangene Phase an.

Fans vermuteten dies bereits, als der offizielle Instagram-Account „Taylornation“ ein Bildkarussell mit Aufnahmen von der „Eras-Tour“ der Sängerin mit der Bildunterschrift „Daran denkend, als sie sagte: ‚Wir sehen uns in der nächsten Ära…‘“ postete.

Details zu THE LIFE OF A SHOWGIRL stehen noch aus

Im besagten Video ist das Albumcover zu Taylor Swifts neuem Werk jedoch unkenntlich gemacht. Auch auf ein Veröffentlichungsdatum sowie eine Lead-Single müssen Fans sich noch gedulden. Auf der offiziellen Website der Sängerin können ab jetzt eine Vinyl, eine CD und eine Kassette des Albums vorbestellt werden.

In der Beschreibung heißt es, die Artikel würden vor dem 13. Oktober 2025 versandt. Dabei handele es sich allerdings nicht um das Veröffentlichungsdatum. Auch das Album-Artwork werde erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Ob das bereits im „New Heights“-Podcast am Mittwoch (13. August) geschieht oder ob sich Taylor Swift noch mehr Zeit lässt mit detaillierten Infos zu THE LIFE OF A SHOWGIRL, bleibt offen. Aber was wäre eine Albumankündigung des Popstars ohne ein bisschen Rätselraten?