Taylor Swift: Signierte Demo-CD für über 11.000 Euro versteigert

Damals coverte die junge Taylor Swift noch die Songs ihrer Country-Vorbilder.

Am 19. April veröffentlichte Taylor Swift ihr Doppelalbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT und stellte damit einen Rekord nach dem anderen auf. Am Sonntag (16. Juni) wurde bei einer Online-Auktion von Goldin eine um die 20 Jahre alte Demo-CD des Popstars für 12.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 11.184 Euro, versteigert.

Auch ein Weltstar fing mal klein an

Auch wenn Taylor Swift inzwischen die Pop-Hymnen der Generation Z und Alpha schreibt, liegen ihre Wurzeln in der Country-Musik. Um in dem Genre erfolgreich zu werden, zog die damals 14-jährige Swift von Pennsylvania nach Nashville. Und dort müsse es auch gewesen sein, wo die junge Musikerin sich mit ihrer blassrosa Demo-CD, die nun verkauft wurde, bei den Plattenlabels vorgestellt hat.

Die CD mit einem Bild einer kaum wieder zu erkennenden kindlichen Version der Sängerin fasst fünf Songs, mit denen sie die Musikproduzent:innen überzeugen wollte. Unter den Arbeitsproben – die zwei bis heute unveröffentlichten Songs „Am I Ready for Love“ und „Can I Go with You“.

Auf die selbstgeschriebenen Songs folgen Cover-Versionen zu LeAnn Rimes‘ „One Way Ticket (Because I Can)“, Dixie Chicks‘ „There your Trouble“, Dolly Partons Hit „Here You Come Again“ und „Hopelessly Devoted to You“ von Olivia Newton-John.

Taylor Swifts Telefonummer inklusive

Was die CD neben ihren bis dato unveröffentlichten Songs und den Demo-Covern so wertvoll für Sammler:innen macht, ist vermutlich auch Swifts Unterschrift, mit der sie die Disc signierte. Damit die Plattenchef:innen sich bei der jungen Künstlerin melden konnten, packte die Sängerin zudem ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die URL ihrer Website mit darauf.

2004, im Alter von 16 Jahren, unterschrieb Taylor Swift ihren ersten Plattenvertrag bei Big Machine Label Group, wo sie am 24. Oktober 2006 ihr Debütalbum TAYLOR SWIFT herausbrachte.