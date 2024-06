Taylor Swift bestätigt Termin des „Eras“-Tour-Endes

Die US-Sängerin kündigte an, dass ihr Konzert am 8. Dezember ihr letztes im Rahmen der „Eras“-Tour sein wird.

Donnerstag (13. Juni) spielte Taylor Swift ihr hundertstes Konzert im Rahmen ihrer „Eras“-Tour, in Liverpool. Zu diesem Anlass hielt die Popsängerin auf der Bühne eine Rede, in der sie sich für das zahlreiche Erscheinen und die Unterstützung der Fans bedankte. Gleichzeitig kündigte sie an, dass die Tournee nicht mehr lange andauern werde.

Taylor Swift: „Dies ist das erste Mal, dass ich mir eingestehe.“

Im März 2023 betrat Taylor Swift in Glendale in Arizona zum ersten Mal die Bühne, um ein „Eras“-Konzert zu geben. Seither betourte die 34-Jährige verschiedene Kontinente und befindet sich momentan in Europa, wo sie nun Gigs in Liverpool spielt. Während ihres Auftritts bestätigte sie, dass die Tour offiziell im Dezember enden werde und sie damit ihre letzte Show am 8. Dezember in Vancouver spiele.

An die bislang zahlreichen „Eras“-Konzerte haben sich wohl nicht nur die Swifties gewöhnt, denn Swift erklärte, dass diese mittlerweile zu ihrem „ganzen Leben“ geworden wären: „[…] ich hatte mal Hobbys, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Alles, was ich tue, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ist, zu Hause zu sitzen und zu versuchen, mir clevere akustische Song-Mashups auszudenken und darüber nachzudenken, was ihr vielleicht hören wollt.“ Gefühlstechnisch sei die letzte Show noch „so weit weg“ und gleichzeitig käme es Swift so vor, als habe sie gestern erst den ersten Gig gespielt.

Liverpool wird zu „Taylor’s Town“

Welchen Einfluss die „Eras“-Tour hat, beweist Liverpool. Nicht nur, weil Taylor Swift dort ihr Tourende verkündete, sondern auch weil sich die Geburtsstadt der Beatles aufgrund der Konzerte der Poplegende umtaufte. Insgesamt drei Gigs spielt Swift am 13., 14. und 15. Juni in Liverpool. Um ihre Präsenz zu zelebrieren, wurde der Stadtname für kurze Zeit in „Taylor’s Town“ geändert.

Da über 150.000 Swifties bei den drei Auftritten erwartet wurden, verpasste man „Taylor’s Town“ auch einen neuen „Anstrich“. Die Stadtverwaltung organisierte gleich mehrere Events als Hommage an die Alben der Sängerin, damit die Konzertbesucher:innen auch außerhalb des Venues gut unterhalten werden. Elf Kunstinstallationen wurden in verschiedenen Bereichen der Stadt aufgebaut, um so auch die Einwohner:innen in den Swift-Rausch zuversetzen. Alle Installationen repräsentieren ein Album des Popstars. So soll beispielsweise ein moosbewachsener Flügel EVERMORE (2021) darstellen und ein roter Raum aufs 2012er Werk RED anspielen. Außerdem wird es eine Reihe XL-Herzen als Anspielung an die LP LOVER (2019) und ein von FEARLESS (2008) inspiriertes Wandbild mit der Zahl 13 geben.

Taylor Swift kommt nach Deutschland!

Auch wenn das bevorstehende Ende der ‚Eras“-Tour einige Fans traurig stimmen dürfte, gibt es gute Nachrichten. Taylor Swift wird im Juli sieben „Eras“-Konzerte in Deutschland geben. Davon werden drei Auftritte in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München sein. Hier zur Übersicht: