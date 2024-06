Joe Alwyn über Ex-Beziehung mit Taylor Swift: „Es ist eine schwierige Angelegenheit“

Der Schauspieler hat erstmals über den Trubel um seine Beziehung mit dem Popstar gesprochen.

Joe Alwin und Taylor Swift lernten sich 2016 bei der Met Gala in New York kennen. Nach sechseinhalb Jahren weitestgehend privater Beziehung gab das Paar im April 2023 ihr Liebes-Aus bekannt. Jetzt spricht der Schauspieler erstmals über seine verflossene Liebe und prominente Ex-Freundin.

Die Beziehung wurde „bis zur Unkenntlichkeit verformt“

Um Alwin und Swift kursierten gegen Ende ihrer Beziehung immer wieder Verlobungsgerüchte. Dazu äußerte sich das Paar allerdings – wie zu vielen anderen Dingen ihre Beziehung betreffend – nicht. Lediglich in ihrer Musik teilte Swift zumindest vermeintlich Details aus ihrer langjährigen Liebe zum „Hamlet“-Darsteller. Einige ihrer Songs auf dem aktuellen Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT sollen nämlich von der Ex-Romanze inspiriert sein. Der Song „So Long, London“ behandele wohl den Abschied von der Stadt, in der die beiden einst zusammenlebten.

„Ich hoffe, dass jeder die Schwierigkeiten nachempfinden und verstehen kann, die mit dem Ende einer langen, liebevollen und engagierten Beziehung von über sechseinhalb Jahren einhergehen. Das ist eine schwierige Sache“, sagte Joe Alwyn nun auf die Frage im „Sunday Times“-Interview, ob er inzwischen in die neue Platte seiner Ex reingehört hat. Damit wich Alwin, wie auch schon zu Zeiten an der Seite von Swift, gekonnt der Frage aus, gab aber dennoch intime Gedanken preis.

„Das Ungewöhnliche und Unnormale an dieser Situation ist, dass sie eine Woche später plötzlich öffentlich ist und die Außenwelt mitreden kann“, so Alwyn weiter. „Man hat also etwas sehr Reales, das plötzlich in einen sehr unwirklichen Raum geworfen wird: Boulevardblätter, soziale Medien, Presse, wo es dann seziert, spekuliert und bis zur Unkenntlichkeit verformt wird“, erklärte er.

Joe Alwyn bleibt Taylor Swift treu

Vielleicht auch gerade, weil die beiden ihre Beziehung so strikt aus der Öffentlichkeit halten wollten, wurden der Beziehungsstatus für Medien und Fans interessanter. So postete das Paar im Urlaub beispielsweise statt eines gemeinsamen Fotos von sich lieber jeweils eines von sich vor derselben Szenerie. Mit Aktionen wie diesen heizten Taylor Swift und Joe Alwyn die Gerüchte um ihre Beziehung immer wieder neu an.

„Es war nie etwas, das man vermarkten wollte, und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern“, machte der Schauspieler klar, um seine verhaltenen Antworten zu erklären.

„Die Wahrheit ist, dass es immer eine Lücke zwischen dem, was man weiß, und dem, was man sagt, geben wird. Damit habe ich meinen Frieden gemacht“, sagte er zusammenfassend.

Trotzdem – über seinen aktuellen Beziehungsstatus möchte der 33-Jährige gegenüber dem Magazin nicht sprechen. Zu groß waren die Spekulationen um seinen Vergangen, so der Mime abschließend.