Taylor Swift traf sich mit der Familie ihres verstorbenen Fans

Bevor Swift am 26.11. in São Paulo auftrat, nahm sie sich Zeit für Ana Clara Benevides' Familie.

Die 23-jährige Ana Clara Benevides starb nach einem Herzstillstand kurz vor Taylor Swifts Show in Rio de Janeiro. Nun hat die Sängerin Kontakt zu der Familie des verstorbenen Fans aufgenommen. Sie lud die Angehörigen zu ihrem Gig ein und ließ sich auch ihnen fotografieren. Auf dem Bild ist zu sehen, dass die Familie zu diesem Anlass ein Foto der Verstorbenen auf ihren T-Shirts trug.

Wie lange das Treffen ging und worüber sie sprachen, ist aber nicht bekannt. Wie die „Washington Post“ berichtet, hat Taylor Swift aber Benevides‘ Eltern auch eine Spende zukommen lassen. In welcher Höhe die Spende ausfiel, wurde nicht offiziell gemacht.

Die Familie schaute sich auf Swifts Einladung das Konzert in São Paulo aus dem VIP-Bereich an. „Sie konnten den Traum ihrer Tochter für sie leben“, kommentierte ein Fan auf X.

Im Stadion waren keine Wasserflaschen erlaubt

Berichten zufolge hatte sich Benevides mehr als acht Stunden lang im Nilton Santos Olympic Stadion in Rio de Janeiro aufgehalten, bevor sie sich unwohl fühlte. Die Temperaturen in Brasilien sollen an dem Tag über 38 Grad betragen haben. Trotzdem soll der Veranstalter des Konzerts nicht erlaubt haben, Wasserflaschen von außen mit in das Stadion zu nehmen. In der ersten Reihe soll die 23-Jährige erst ohnmächtig geworden sein und dann zweimal einen Herzstillstand erlitten haben. Im Krankenhaus sei der Fan schließlich verstorben.

Taylor Swift „von der Trauer überwältigt“

Zuvor hatte Taylor Swift sich auf Instagram in einer Story über den Vorfall geäußert: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschüttert ich darüber bin. Es gibt nur sehr wenige Informationen, die ich habe, außer der Tatsache, dass sie so unglaublich schön und viel zu jung war“. Swift fügte hinzu: „Ich fühle mich von der Trauer überwältigt, wenn ich auch nur versuche, darüber zu sprechen. Ich möchte jetzt sagen, dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein Herz an ihre Familie und Freunde geht.“

Bei dem zweiten Konzert in Rio de Janeiro, am 19. November, widmete die Künstlerin der Verstorbenen den Song „Bigger Than the Whole Sky“ mit einer emotionalen Performance.

Die Show am 26. November in São Paulo war Swifts Jahresfinale der „Eras-Tour“. Im Februar 2024 wird die Tour in Japan fortgesetzt, bevor die Sängerin im Juli 2024 auch nach Deutschland kommt.

Die Deutschland-Termine im Überblick