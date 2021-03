Team 5ünf: Marc Terenzi und Jay Khan wollen „das Gefühl der Boybands“ zurückbringen

Bereits in der vergangenen Woche, am 11. März 2021, machten die Ex-Boyband-Mitglieder Marc Terenzi und Jay Khan es amtlich: Sie sind Teil der neuen deutschen Boygroup Team 5ünf. Mit diesem neuen Bandprojekt starten sie ihre Mission „das Gefühl der Boybands“ zurückzubringen.

Mit ihrer am Freitag erschienenen Debütsingle „Komm Zurück Zu Mir“ geben sie sich leidlich Mühe, dieses Ziel zu erreichen. Der Track ist eine Neuinterpretation des Take-That-Hits „Back For Good“ aus dem Jahr 1995. Die Band versucht mit dem neuem Text ein Gefühl der Sehnsucht und Leidenschaft des Originaltitels zu vermitteln. Hörer*innen sollen sich mit „Komm Zurück Zu Mir“ offenbar auf eine Zeitreise zurück in die Neunzigerjahre begeben. In eine Zeit, in der Boybands so groß waren, dass ihre Poster abertausende von Teenagerzimmern schmückten.

Seht das Musikvideo zu „Komm Zurück Zu Mir“ hier:



Team-5ünf-Mitglied Jay Khan teilt über den Entstehungsprozess ihrer „Back For Good“-Version selbstbewusst mit: „Das Original ist sehr minimalistisch, es löst eine Art Lagerfeuer-Stimmung aus. Wir wollten dieser eher akustischen Nummer ein wenig mehr Tempo einhauchen. Die Magic Moments und die Intimität des Originals sollte dabei natürlich nicht verloren gehen – und genau das ist uns glücklicherweise gelungen.“

Die Älteren erinnern sich: Jay Khan begann seine Karriere in der Boygroup US5 – eventuell soll Team 5ünf also auch eine Anlehnung an deren Namen sein, und nicht nur an die typische Anzahl an Mitgliedern in Boybands oder an das Postleitzahlen-Maskottchen Rolf aus den 90ern. Auch Marc Terenzis Karriere begann in einer Boyband: Natural.

Mini-Serie und Album von Team 5ünf

Auf ihrem eher, nun ja, überschaubar designten Instagram-Kanal machen Team 5ünf zusätzlich auf ein Mini-Serie aufmerksam, die die Suche nach weiteren Bandmitgliedern veranschaulichen sollte. Diese lief im Rahmen der RTL-Sendung „Punkt 12“. Die letzte Folge debütierte heute (19. März 2021) mit ihrer ersten Single.

Wer nun völlig zurecht mindestens voyeuristisch angefixt ist: Ein Album steht bei Team 5ünf ebenfalls in den Startlöchern. EINMAL BOYBAND UND ZURÜCK erscheint am 2. Juli 2021. Bislang ist die Trackliste des Albums noch nicht bekannt. Vorbestellt werden kann es dennoch schon auf der Webseite des offiziellen Shops.