Billie Eilish dankt „Red Bandana Girl“ nach Fan-Angriff bei Konzert

The Greatest: So gut war Billie Eilish live in Berlin

Billie Eilish: Mit diesem Oscargewinner arbeitet sie am Konzertfilm

Billie Eilish bedankt sich beim „Red Bandana Girl“, die sie bei einem Angriff während ihrer Tour verteidigte. Diese ging viral – und erhält von allen Seiten Anerkennung.

Billie Eilish hat sich bei der Unterstützerin bedankt, die sie bei einem Übergriff während ihres Konzerts in Miami in Schutz genommen hat. Ein männlicher Fan hatte versucht, Eilish brutal in die Menge zu zerren, als sie sich der Crowd näherte. Bevor das Sicherheitspersonal den Mann aus der Arena entfernte, stellte ein Mädchen mit rotem Bandana ihn empört zur Rede – und ging damit in den sozialen Medien viral.

Die Frau wurde inzwischen als „Aniyah“ identifiziert und von Fans sowie Künstler:innen gleichermaßen als Heldin gefeiert. Eilishs Bruder Finneas postete in den sozialen Medien: „Red bandana girl from last night’s show rules.“

Merch und Tickets geschenkt

Billie Eilish schenkte der jungen Frau laut „NME“ Merch-Artikel zum Dank. Auch der Ticketverkäufer StubHub reagierte und stellte ihr ein kostenloses Ticket für eine weitere Show von Billie Eilish in Miami zur Verfügung.

„Unsere Heldin hat eine weitere Nacht […] verdient, also haben wir ihr Tickets besorgt und schicken sie wieder hin!!“, postete das Unternehmen dazu auf Instagram. „Danke, Aniyah, dass du, ohne zu zögern, eingesprungen bist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine halbe Million neue Follower:innen

Aniyah seit dem Vorfall eine halbe Million neue Follower:innen auf TikTok gewonnen. Dort bedankte sie sich auch für das Merch, das Eilish ihr geschickt hatte. Laut Videomaterial in den sozialen Medien war Aniyah bei einer weiteren Miami-Show zu sehen, bei der Billie Eilish sie auch wiedererkannte.

Als Reaktion auf die vielen Dankes- und Lobesbekundungen für ihren mutigen Einsatz schrieb Aniyah auf der Plattform X: „Vielen Dank, Leute, für all die Liebe, Kommentare und Edits.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keine Konsequenzen für brutalen Fan

Der Fan, der Eilish grob anging, muss derweil keine weiteren Konsequenzen fürchten. In einer Erklärung gegenüber „Entertainment Weekly“ teilte die Polizei von Miami mit: „Die Person wurde aus dem Kaseya Center verwiesen. Das war alles.“

Künstler:innen wie Billie Eilish haben in den vergangenen Jahren mehrfach Zusammenstöße mit Fans erlebt. Zunehmend werden daher Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Performer:innen bei Konzerten laut. Im Jahr 2023 kritisierte Adele laut „Independent“, dass Fans vergessen hätten, wie man sich bei Shows zu benehmen habe.

Zuvor hatte es eine Reihe von Vorfällen gegeben, bei denen Popkünstler:innen wie Lady Gaga, Harry Styles und Taylor Swift durch von Fans auf die Bühne geschleuderte Gegenstände getroffen wurden. Diese reichten von Lebensmitteln wie Kohl über elektronische Geräte wie Handys bis hin zu Rosen und Schmuck. Auch Billie Eilish wurde 2024 während ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour von einem Gegenstand im Gesicht getroffen, was sie dazu zwang, ihr Lied kurz zu unterbrechen.