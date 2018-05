Tenacious D kündigen „The Pick Of Destiny“-Fortsetzung an

Tenacious D haben eine Fortsetzung ihres Musikfilms „The Pick Of Destiny“ aus dem Jahr 2006 angekündigt.

Während ihres Auftritts beim Shaky Knees Music Festival in Atlanta, Georgia, sagte Sänger und Schauspieler Jack Black zum Publikum: „Ich weiß nicht, wo ihr es euch anschauen werden könnt, aber wir haben entschieden, dass es (die Filmfortsetzung, Anm.) passieren und erscheinen wird.“

„The Pick Of Destiny“, der das gleichnamige „Konzeptalbum“ des Duos, bestehend aus Jack Black und Kyle Gass, visualisiert, war mit Einnahmen von gerade einmal 8,2 Millionen US-Dollar ein Flop an den Kinokassen, avancierte jedoch im Laufe der Zeit zu einem Kultfilm unter Rockfans. Unter anderem gibt Foo-Fighters-Chef Dave Grohl den Teufel, gegen den Tenacious D in einem finalen Wettstreit anspielen müssen – eine Rolle, die vollkommen konträr zu seinem Image als nettester Rockstar des Planeten steht.

Die Website „Consequence Of Sound“, die Jack Blacks Festival-Aussagen zur Fortsetzung von „The Pick Of Destiny“ vermeldete, warnt jedoch, dass es sich dabei (noch) um keine offizielle Bestätigung handelt.