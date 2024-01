Foo Fighters und Jack Black covern AC/DC (Video)

Bei einem Konzert in Neuseeland gab es „Big Balls“ in einer Version der Foo Fighters und Jack Black.

Die Foo Fighters und Jack Black haben gemeinsam AC/DC gecovert. Bei einem Konzert im neuseeländischen Auckland holte die Band den Musiker und Schauspieler auf die Bühne. Zusammen spielten sie den Song „Big Balls“ der australischen Hard-Rock-Gruppe. Für die Foo Fighters ist es üblich, live Cover zu spielen.

Lange Historie mit Jack Black

Es war nicht die erste Zusammenarbeit der Künstler. So spielte Black in den Musikvideos der Foo-Fighters-Songs „Learn To Fly“ (1999) und „Low“ (2003) mit. Andersherum gab Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl in „Tenacious D In The Pick Of Destiny“ von Blacks Band Tenacious D den Satan. Auch auf der Bühne standen die privat befreundeten Musiker schon vermehrt zusammen. Selbst AC/DC spielten sie bereits zuvor: 2002 bei der „MTV’S New Year’s Pajama Party“ coverten sie „Back In Black“.

„Big Balls“ live:

Foo Fighters: Kein Deutschland-Termin

Der Auftritt in Auckland war der Auftakt zur diesjährigen Tournee. Nach den Terminen in Neuseeland geht es für die Foo Fighters in die USA, im Juni und Juli gibt es einen Abstecher nach Europa. Nach Deutschland kommen die Musiker um Dave Grohl allerdings nicht; es gibt lediglich Konzerte in Großbritannien sowie vereinzelte Festival-Shows in Frankreich, Polen, Dänemark und Belgien. Die Band promotet mit der Tour das im Juni 2023 erschienene Album BUT HERE WE ARE. Es ist die erste große Tour mit dem neuen Schlagzeuger Josh Freese, der den 2022 verstorbenen Langzeit-Drummer Taylor Hawkins ersetzt.