Tenacious D kündigen von Jack White produzierte Platte an

Tenacious Ds Kyle Gass und Jack Black hier 2019 beim „Lollapalooza Music Festival“ in Chicago.

Tenacious D haben endlich ein offizielles Release-Datum der Songs bekanntgegeben, die in Jack Whites „Third Man Records“-Studio in Zusammenarbeit mit dem Raconteurs-Sänger entstanden sind. Demnach erscheint die gemeinsame Platte pünktlich zum „Record Store Day“-Black-Friday am 29. November.

Die 7-Inch-Platte wird zwei Tracks enthalten: „Don’t Blow It“ und „Kage“. Eine dreifarbige Version wird in den Label-Filialen in Nashville und Detroit erhältlich sein. Fans in anderen Städten und Ländern werden immerhin eine schwarze Vinyl mit demselben Inhalt erstehen können.

Zuletzt erfreuten Tenacious D und Jack White ihre Fans mit einem gemeinsamen Video auf YouTube. Neben einigen Live- und Touraufnahmen zeigt der Clip, wie Tenacious D eine Führung durch das „Third Man Records“-Headquarter bekommen, bevor sie in Whites Studio gelangen.

In dem Video verrät Black zunächst, dass er und Kyle Gass zu White ins Studio fahren, um einen gemeinsamen Song aufzunehmen. Von der Entstehung dieses Songs ist im Video nichts zu sehen. Black bezeichnet den Track lediglich als „magisch“. Jetzt werden Fans die bei diesem Besuch entstandenen Tracks wohl schon ganz bald zu hören bekommen.

Der Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt von „Jack Gray“, wie Fans das Duo (Jack White und Jack Black) gerne nennen, existiert schon seit ihrem ersten Auftreten in der Musikszene in den 90er-Jahren. Zwar kennen sich die Musiker bereits seit 2006, allerdings entstand Anfang Juni erstmals ein gemeinsames Foto der beiden, das unter Fans der Sänger zu erneuten Spekulationen führte.

The Raconteurs veröffentlichten im Juni 2019 ihr drittes Studioalbum HELP US STRANGER. Tenacious Ds viertes Album POST APOCALYPTO erschien im November 2018.