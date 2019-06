The Raconteurs  Help Us Stranger 

Jack White sagt, er schreibe nie politische Lieder, doch es fällt schwer, HELP US STRANGER nicht aus dieser Perspektive zu betrachten. Der Fremde, der helfen soll – in Verbindung mit der auf grün geschalteten Ampel. Dazu ein Lied mit dem Titel „Thoughts And Prayers“, also der Phrase, die von Politikerinnen und Politikern zuverlässig genutzt wird, wenn in den USA mal wieder eine Schießerei Dutzende Menschenleben kostete, eine Änderung des Waffenrechts aber trotzdem keine Chance hat.

Das neue The-Raconteurs-Album „HELP US STRANGER“ bei Amazon.de kaufen

Das Lied ist der Schlusspunkt des dritten Albums der Raconteurs, das nach langer Pause erscheint und ein Kapitel fortschreibt, das viele für abgeschlossen hielten – die Mitglieder der Band, die nicht Jack White heißen, inklusive. Dass die Rückkehr der Band sinnvoll ist, zeigt „Thoughts And Prayers“: Bei der Zusammenarbeit mit dem Power-Pop-Genie Brendan Benson findet Jack White eine Ruhe und Melodiefeinfühligkeit, die seinen letzten Platten fehlte. Der Mann kann verdammt gut Balladen singen! Und poppige Glam-Songs wie „Shine The Light On Me“ auch.

Auf der anderen Seite tut es den von Brendan Benson gesungenen Stücken gut, wenn die geschmackvollen Arrangements von Whites wilden Gitarren zerschossen werden, zum Beispiel „Somedays (I Feel Like I’m Trying)“ und „Now That You’re Gone“. Der Kuhglockenbeller „What’s Yours Is Mine“ wäre bei Whites anderer Band The Dead Weather besser aufgehoben gewesen. Dafür gelingt die wirbelnde Donovan-Coverversion „Hey Gyp (Dig The Slowness)“ und gibt „Sunday Driver“ eine Ahnung davon, wie die Beatles geklungen hätten, wären sie in der Alternative Nation groß geworden.

Das neue The-Raconteurs-Album HELP US STRANGER im Stream hören:

Doppelalbum mit 20 leicht angejazzten Folksongs aus den Bergen.

Ob sein Rock so blass geworden ist wie das Cover-Gesicht? Das nicht, aber ein großer Wurf ist Jack Whites neues...

Der Hohepriester des Blues-Rock liefert Standardware – aber wie gewohnt auf hohem Niveau.

Warum etwa brauchen Menschen offenbar andere Menschen, die ihnen verbieten, ihre Smartphones zu nutzen? Warum können sie nicht selbst für eine Weile darauf verzichten? White findet das traurig, sieht aber ein, dass er gut reden habe – als einer, der nie süchtig danach war.

Die Queen of Pop im Interview, Labelarbeit in Zeiten der Digitalisierung und Mark Ronson über Liebeskummer und Arbeitswut – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 07/19.

Das Line Up kann sich sehen lassen: The Strokes, The Chemical Brothers, The Raconteurs, Christine and the Queens und so weiter. Dennoch gibt es einiges, an dem man arbeiten muss.