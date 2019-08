Foto: WireImage, Stephen Lovekin. All rights reserved.

Jack White bei einem Auftritt der White Stripes im Juli 2007 in New York.

The White Stripes haben über Jack Whites Label Third Man Records angekündigt, dass sie zum 20. Geburtstag ihres Debütalbums eine Deluxe Box mit dem Namen THE WHITE STRIPES XX veröffentlichen werden.

Die Box beinhaltet unter anderem eine Vinyl mit der Aufnahme eines Konzerts während der ersten Tour der Band, eine Vinyl mit bisher unveröffentlichten Tracks sowie zwei Live-DVDs. Die Box ist nur über Third Man Records verfügbar und kann bis zum 31. Oktober vorbestellt werden.

Neben der Geburtstagsbox der White Stripes können sich Fans der Band auch noch über eine weitere Neuigkeiten freuen. So scheint es endlich zu der langersehnten Zusammenarbeit zwischen Jack White und „Tenacious D“-Sänger Jack Black gekommen zu sein. Letzterer verkündete während eines Konzerts seiner Band in Nashville: „Wir waren heute in Jack Whites Haus und haben gemeinsam einen brandneuen Song aufgenommen.“

Der Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt von „Jack Grey“, wie Fans das Duo gerne nennen, existiert schon seit ihrem ersten Auftreten in der Musikszene in den 90er Jahren. Zwar kennen sich die beiden Musiker bereits seit 2006, allerdings entstand Anfang Juni erstmals ein gemeinsames Foto der beiden, das unter Fans der Sänger zu erneuten Spekulationen führte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an We hired a new merch guy Ein Beitrag geteilt von Tenacious D (@tenaciousd) am Jun 3, 2019 um 4:57 PDT

The Raconteurs veröffentlichten im Juni 2019 ihr drittes Studioalbum HELP US STRANGER. Tenacious Ds viertes Album POST APOCALYPTO erschien im November 2018.