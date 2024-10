Teri Garr ist im Alter von 79 Jahren gestorben – Stars zollen ihr Tribut

Seit 2002 kämpfte die Schauspielerin mit den Folgen ihrer MS-Erkrankung. Nun starb sie in Los Angeles.

Die Hollywood-Schauspielerin Teri Garr ist tot. Sie starb am Dienstag (29. Oktober) in Los Angeles im Alter von 79 Jahren. Bekanntheit erlang sie vor allem durch ihre Rollen in den Filmen „Tootsie“ und „Frankenstein Junior“.

„Ich hätte sie nicht mehr lieben können“

Ihre Pressesprecherin gab an, sie verstarb „nach einem langen Kampf“ an der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose (MS) „umgeben von Familie und Freunden.“ 2002 hatte Garr ihre Diagnose öffentlich bekannt gegeben. Sie engagierte sich seitdem in der National Multiple Sclerosis Society.

Zahlreiche Kolleg:innen und Fans zollten ihr nach ihrem Tod Tribut. „Dies ist ein Tag, den ich befürchte habe und von dem ich wusste, dass er kommen würde“, postete etwa „Mr. Mom“-Schauspielpartner Michael Keaton auf X, der auf ihre komödiantische Arbeiten verwies: „Mann, war sie großartig!“

Regisseur Paul Feig schrieb über die Zusammenarbeit mit Garr im Film „Oh je, du Fröhliche“: „Sie war alles, was ich mir erträumt hatte. Wahrlich eine meiner Comedy-Helden. Ich hätte sie nicht mehr lieben können.“

Von der Elvis-Tänzerin zur Comedy-Heldin

Teri Garr war die Tochter des Schauspielers Eddie Garr sowie der Kostümschneiderin Phyllis Garr und sammelte schon früh Bühnenerfahrung. Bereits mit 16 Jahren reiste sie als Mitglied des Tournee-Ensembles von „West Side Story“ durch die USA. Ihre Hollywood-Karriere begann mit kleinen Gigs als Tänzerin in Elvis-Presley-Filmen wie „Tolle Nächste in Las Vegas“ oder auch „König der heißen Rhythmen“.

Nach ihren Stationen beim Fernsehen in Serien wie „Star Trek“ oder auch „Batman“ gelang ihr beim Film 1974 in Francis Ford Coppolas Thriller „Der Dialog“ der Durchbruch. Größere Bekanntheit verschaffte ihr die Rolle als deutsche Laborantin Inga an der Seite von Gene Wilder im Film „Frankenstein Junior“. Für ihre Sandy Lester in „Tootsie“ wurde Teri Garr 1983 mit einem Oscar für die Beste Nebenrolle nominiert.