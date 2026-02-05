„Texas Chainsaw Massacre“: Serie und Film in Entwicklung

Neue „Texas Chainsaw Massacre“-Serie geplant. Parallel entsteht ein weiterer Kinofilm. Beide Projekte sollen die Mythologie des Horror-Franchise erweitern.

A24 hat sich nach einem intensiven Bieterwettstreit die Rechte am Horror-Klassiker „Texas Chainsaw Massacre“ gesichert. Das Studio plant sowohl eine Serie als auch einen weiteren Kinofilm im Franchise-Universum.

Dass A24 den Zuschlag erhielt, kommt nicht von ungefähr. Das Studio verfügt über eine ausgeprägte Horror-Historie mit gefeierten Genrearbeiten wie „Midsommar“ und Ti Wests Trilogie „X“, „Pearl“ und „MaXXXine“. Zudem steht die Produktionsfirma hinter einer Serienadaption eines weiteren Horror-Klassikers: der für Peacock entwickelten „Friday the 13th“-Prequelserie „Crystal Lake“.

„Es war keine leichte Entscheidung, aber A24s konsequente Hinwendung zu grenzüberschreitendem Genrekino und die Erfahrung im Umgang mit Künstlern, die bewusst Risiken eingehen, machten das Studio zu einer überzeugenden Wahl“, erklärte Kim Henkel, der gemeinsam mit Tobe Hooper das Original von 1974 schrieb laut Pressemitteilung.

Und weiter: „Außerdem glauben wir, dass wir mit einem starken kreativen und produzierenden Team – JT Mollner, Roy Lee, Dan Cohen und Glen Powell – die besten Voraussetzungen für eine Serie haben, die wirklich überraschend und augenöffnend sein kann. In der Hintergrundgeschichte von „Chainsaw“ steckt eine epische Erzählung.“

Leatherface bekommt Tiefgang

Im Zentrum der ersten A24-Entwicklung steht also eine neue Serie, die von JT Mollner geleitet wird. Der Regisseur machte zuletzt mit der Stephen-King-Adaption „The Long Walk“ auf sich aufmerksam. Glen Powell ist als ausführender Produzent beteiligt, wird jedoch nicht selbst vor der Kamera stehen. Zum Produzententeam gehört neben Henkel auch Roy Lee, der bereits umfangreiche Horror-Erfahrungen mitbringt.

Inhaltlich soll die Serie ausdrücklich kein Remake sein. Die Verantwortlichen wollen die Mythologie des Franchise erweitern und vertiefen, statt bekannte Motive lediglich neu zu inszenieren. Mollner betonte laut Pressemitteilung, dass er den Originalfilm für ein in sich perfektes Werk halte und kein Interesse daran habe, klassische Horrorfilme einfach neu aufzulegen.

Seit dem Originalfilm von 1974 sind bereits acht Sequels, Prequels und Remakes entstanden – zuletzt Netflix‘ „Texas Chainsaw Massacre“ aus dem Jahr 2022.

Parallel zur Serie befindet sich bei A24 bereits ein weiterer Kinofilm aus dem „Texas Chainsaw“-Universum in Entwicklung. Dieser soll unabhängig von der Serie und ohne direkte Beteiligung Mollners realisiert werden. Konkrete Informationen zu Handlung, Besetzung oder Startterminen liegen bislang nicht vor.

Wann genau gibt es was zu sehen?

Einen konkreten Starttermin für die Serie sowie den Kinofilm gibt es bislang noch nicht. Auch mit Infos zum Cast hält man sich aktuell bedeckt.