„The Boys“-Star Malcom Barrett wird des sexuellen Missbrauchs beschuldigt

Eine Frau behauptet, der Schauspieler habe sie zum Sex gezwungen. Die Ermittlungen dauern an.

Malcom Barrett, Darsteller aus der Superhelden-Serie „The Boys“ sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Eine Frau beschuldigt den 44-Jährigen, sie zum Sex genötigt zu haben.

Angeblicher Missbrauch soll sich nach Trinkabend ereignet haben

Aus Ermittlungskreisen will „TMZ“ erfahren haben, dass sich die Frau mit ihren Vorwürfen am Wochenende des 29. November bis 01. Dezember an das Los Angeles County Sheriffs Department gewandt hat. Sie soll den Beamten erzählt haben, dass sie und Barrett schon seit Monaten befreundet gewesen waren. Zunächst habe der gemeinsame Abend unspektakulär mit Drinks in Los Angeles begonnen. Später, soll sie weiter ausgeführt haben, sei sie mit Barrett in seiner Wohnung im Bett aufgewacht. Der Schauspieler hätte sie zunächst angefasst und sie im Anschluss gegen ihren Willen zum Sex gezwungen.

Es sei laut „TMZ“ noch zu keiner Verhaftung gekommen. Die Ermittlungen würden noch andauern.

Malcom Barrett unbekümmert auf der Bühne

Bisher hat sich Barrett noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler und Stand-Upper am 02. Dezember ein Bild von sich auf einer Bühne im New York Comedy Club.

„Das erste Mal seit 21 Jahren, dass ich in NY auftrete!! Ich habe meinen Scheiß erzählt. Die Rückkehr zu Stand Up in den letzten 3 Jahren war ein Geschenk des Himmels“, heißt es in der Beschreibung.