The Chemical Brothers kündigen neues Album „NO GEOGRAPHY“ und Tour an

Foto: Apple / PR. All rights reserved.

The Chemical Brothers live beim Apple Music Festival 2015

Tom Rowlands und Ed Simons haben die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums angekündigt: NO GEOGRAPHY soll es heißen, und im Frühling 2019 soll es erscheinen.

Ein Vorgeschmack auf das neue Album des Dance-Duos aus Manchester ist ihr kürzlich veröffentlichter Track „Free Yourself”, die erste neue Single von The Chemical Brothers seit drei Jahren.

Anlässlich des neuen Albums wird es auch eine Tour geben, Termine in den USA, Mexiko und Großbritannien sind schon veröffentlicht. Ob es weitere Europatermine geben wird, ist noch nicht bekannt. Auf Twitter posteten The Chemical Brothers auch einen Trailer zur kommenden Tour:

Details zum neuen Album NO GEOGRAPHY gibt es ebenfalls noch keine. The Chemical Brothers sind für ihre namhaften Feature-Gäste bekannt. In der Vergangenheit haben sie schon Tracks mit Beck, Richard Ashcroft, St. Vincent und Noel Gallagher aufgenommen.

Über das 2015 erschienene aktuelle Album BORN IN THE ECHOES schrieb ME-Redakteur Stephan Rehm-Rozanes: „Anders als die lähmend oft als Vergleichsgröße herangezogenen Einfaltspinsel von The Prodigy besinnen sich auch die Chemical Brothers auf ihre Stärken, bleiben dabei aber spannend. Zwar mag man ihnen mangelnden Mut vorwerfen, nach den trippy Videos zu „Let Forever Be“ und „Star Guitar“ erneut auf Michel Gondry als Regisseur des Im-Gleichschritt-Marsch-Clips zur Leadsingle „Go“ zu setzen, und deren Vokalspur nach dem großen Erfolg von „Galvanize“ erneut Rapper Q-Tip zu überlassen. Aber hat man sich dann auch diesen 80s-lastigen Groover mit seiner Bassline wie ein tanzender Tausendfüßler und seinem mächtigen Refrain angehört?”

Die Tourdaten für Großbritannien:

24. Mai 2019 – London (All Points East Festival, Victoria Park)

21. November 2019 – Leeds (Leeds First Direct Arena)

22. November 2019 – Manchester (Manchester Arena)

23. November 2019 – Glasgow (The SSE Hydro)

28. November 2019 – Cardiff (Motorpoint Arena)

29. November 2019 – Birmingham (Birmingham Arena)

Tickets gibt es ab dem 30. November 2018, 9 Uhr über die Website von The Chemical Brothers. Einen Fan-Vorverkauf soll es ab dem 27. November geben.