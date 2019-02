The Cure kündigen ‚DISINTEGRATION‘-Jubiläumskonzerte an

Bei allem Fleiß, den The Cure derzeit an den Tag legen – neues Album in der Mache, 20+ Festivalshows für den Sommer geplant –, vergessen sie nicht, den Blick auch mal in die Vergangenheit zu richten. So will die Band im Mai das 30-jährige Jubiläum ihres Meilenstein-Albums DISINTEGRATION mit gleich vier Konzerten feiern.

Wermutstropfen an dieser Stelle: Die Konzerte werden vom 24. bis 28. Mai im Sydney Opera House in Australien stattfinden.

Ob es einen Zusammenschnitt der Konzerte, bei denen Robert Smith auch die Performance „einer Auswahl von äußerst selten gespielten B-Seiten und speziellen Songs aus der Tiefe des Backkatalogs“ angekündigt hat, geben wird, ist noch nicht bekannt.

Kooperation

Fans werden dennoch die Gelegenheit haben, The Cure diesen Sommer in Deutschland live zu erleben. Die Band spielt nämlich beim Doppelfestival Hurricane/Southside – präsentiert vom Musikexpress.

The Cure in Europa 2019 – alle Termine im Überblick:

06/08 – Dublin, IE @ Malahide Castle

06/14 – Nickelsdorf, AT @ Nova Rock Festival

06/16 – Florence, IT @ Firenze Rocks

06/21 – Neuhausen ob Eck, DE @ Southside Festival

06/23 – Scheeßel, DE @ Hurricane Festival

06/24-26 – Zagreb, HR @ INmusic Festival

06/28 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/04 – Novi Sad, RS @ Exit Festival

07/06 – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

07/11 – Lisbon, PT @ NOS Alive Festival

07/13 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

07/17 – Athens, GR @ Ejekt Festival

07/18-20 – Ostrava, CZ @ Colours of Ostrava

07/22 – Bucharest, RO @ Rock the City Festival

08/03 – Moscow, RU @ Afisha Picnic

08/07 – Oslo, NO @ Oya Festival

08/09-11 – Gothenburg, SE @ Way Out West

08/09-11 – Helsinki, FI @ Flow Festival

08/16 – Glasgow, UK @ Glasgow Summer Sessions

08/23 – Paris, FR @ Rock en Seine