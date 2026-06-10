Nova Rock 2026: Line-Up, Tickets, Anreise und alle Infos

Das Nova Rock startet am 11. Juni in Nickelsdorf – mit Headlinern wie Iron Maiden, The Cure und Bring Me The Horizon. Tickets gibt es noch, alle Infos hier.

Festivalgänger:innen haben sich gerade erst vom letzten durchgefeierten Wochenende erholt, da wartet das nächste schon: Das Nova Rock in Österreich beginnt am 11. Juni und bietet vier Tage volle Kanne Rock. Hier alle Infos zum Line-up, der Anfahrt und ob es noch Tickets gibt.

Das diesjährige Rock im Park und Rock am Ring waren in Rekordschnelle ausverkauft. Spätentschlossene gingen leider leer aus. Das einen Tag längere Festival in Österreich hat hingegen weiterhin Tickets im Angebot – und das Line-up ist ebenso vielversprechend. Als Headliner stehen Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon auf dem Plan, begleitet von bekannten Namen wie The Offspring, Papa Roach und Architects.

Line-up

Hier eine Auswahl des viertägigen Line-ups:

Donnerstag, 11.06.:

Blue Stage: Mastodon, Sex Pistols feat. Frank Carter, Trivium, Volbeat

Red Stage: Feine Sahne Fischfilet, Tom Morello, Bad Omens

Red Bull Stage: We Came As Romans, Soul Asylum

Freitag, 12.06.:

Blue Stage: Social Distortion, A Perfect Circle, The Offspring, The Cure

Red Stage: The Pretty Reckless, Black Label Society, Ice Nine Kills

Red Bull Stage: Annisokay, Thrown

Samstag, 13.06.:

Blue Stage: Sepultura, A Day to Remember, Alter Bridge, Iron Maiden

Red Stage: Madsen, Roy Bianco und die Abbrunzati Boys, Sabaton

Red Bull Stage: Palaye Royale, Lagwagon

Sonntag, 14.06.:

Blue Stage: Three Days Grace, Architects, Papa Roach, Bring Me The Horizon

Red Bull Stage: Malevolence, All Them Witches

Red Stage: Am Sonntag wird es keine Red Stage mehr geben

Tickets

Das Nova Rock ist bislang nicht ausverkauft: Spontane können also noch zuschlagen. Ein viertägiger Festivalpass kostet rund 280 Euro, Tageskarten liegen je nach Festivaltag zwischen 130 und 150 Euro.

Anreise

Das Nova Rock findet im Burgenland in Nickelsdorf statt, direkt an der Grenze zu Ungarn. Mit dem Busshuttle aus Wien – buchbar über die Nova Rock Website – kommt man bequem an. Die Busse fahren vom Busterminal Erdberg ab und nehmen Festivalgänger:innen inklusive Gepäck und Campingequipment mit. Das Angebot gilt auch für Tagesgäste: Auch nachts bringt der Shuttle die Besucher:innen noch zurück nach Wien.

Wer aus anderen Städten – auch aus Deutschland – anreist, kann über den Anbieter „Partybusse.de“ eine passende Verbindung suchen. Das Busunternehmen ist offizieller Festivalpartner und bringt Musikfans unter anderem aus München, Nürnberg und Passau zum Nova Rock.

Für das Nova Rock fahren zudem Sonderzüge: Extra-Züge verkehren ohne Zwischenstopp zwischen Wien Meidling und Nickelsdorf.

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Autofahrer:innen erreichen das Gelände über die Autobahn A4 mit der Abfahrt Nickelsdorf oder alternativ über die Abfahrt Mönchhof. Die Zufahrt für Caravans unterscheidet sich von der für normale PKWs und ist bereits auf der Autobahn vor der Abfahrt Mönchhof beschildert – diese Beschilderung muss beachtet werden.

Cashless-Zahlung

Das Nova Rock Festival ist bargeldfrei. Über einen Cashless-Account lässt sich bequem per Chip bezahlen, der bereits vor dem Festival aufgeladen werden kann. Restguthaben kann ab dem 15. Juni um 12 Uhr bis zum 31. Juli um Mitternacht online ausgezahlt werden. Auch danach sind Auszahlungen weiterhin möglich, müssen dann aber per E-Mail angefragt werden.