The Cure haben Anfang Oktober beim Start ihrer Europatour in Riga erstmals Songs vom kommenden Album „Songs Of A Lost World“ gespielt. Wer die Band um Robert Smith in Deutschland live erleben will, hat dazu noch eine gute Chance. Wie der Veranstalter mitteilte, ist für vier der sieben Deutschlandkonzerte noch ein größeres Kartenkontingent verfügbar.

Bei den Konzerten in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und Köln sind demnach durch die Aufhebung produktionstechnischer Sperrungen noch einmal Tickets in größerem Ausmaß in den Verkauf gelangt. Nahezu ausverkauft sind dagegen die Shows in München, Berlin und Leipzig. Dort gibt es nur noch vereinzelte Restkarten.

Tickets für die Konzerte sind hier erhältlich. Bei den Konzerten am 16. Oktober in Hamburg, am 17. Oktober in Frankfurt und am 21. November in Stuttgart gibt es noch sowohl Karten für Steh- als auch für Sitzplätze. Bei der Show am 22. November in Köln sind die Stehplatztickets aktuell ausverkauft, Sitzplatzkarten sind aber noch verfügbar. Stehplatzkarten kosten jeweils rund 80 Euro, die Preise für die Sitzplätze beginnen je nach Kategorie bei 60 bis 70 Euro.

