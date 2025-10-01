The Cure treten beim polnischen Open’er 2026 auf – bald noch mehr Gigs?

Neil Young macht es wie Robert Smith & verbietet Platin-Tickets

Robert Smith & Co. werden am 3. Juli 2026 in Polen eine Show spielen. Hier alle Infos.

Am 1. Oktober 2025 wurden The Cure als erster Headliner für das Open’er 2026 Festival in Gdynia, Polen bekannt gegeben. Sie werden am Freitag, den 3. Juli 2026, bei dem Open Air auftreten. Early-Bird-Tickets für das Festival können ab dem 8. Oktober ergattert werden.

Weitere Festival-Auftritte im Sommer 2026

Neben dem Gig auf dem Open’er 2026 stehen im kommenden Sommer noch weitere europäische Festivals wie unter anderem das Primavera Festival in Barcelona und das ØYAFESTIVALEN in Norwegen auf ihrem Programm. Alle aktuellen Konzerte der Band kann man auf ihrer Website einsehen.

Näher am Headliner-Rekord

Die Briten erhöhen als Main Act mit dem Gig auf dem Open’er 2026 auch ihren Headliner-Count im kommenden Jahr auf insgesamt sechs. Die stückweise Veröffentlichung ihrer Festival-Auftritte erinnert an das Festival-Jahr von The Cure im Jahr 2019. Damals waren sie stolze 24 Mal die Headliner von Open-Air-Veranstaltungen.

Neues Album und Konzerte in Deutschland?

Robert Smith gab in einem Interview mit „NME“ preis, dass die Gruppe bereits vor sechs Jahren 25 oder 26 neue Songs aufgenommen hatten. Neben ihrem immer noch aktuellen Album aus dem Jahr 2024 sollen demnach zwei weitere nahezu fertiggestellt sein. Vielleicht schafft es eines davon während ihres Tour-Sommers ans Tageslicht. Konkrete Infos gibt es dazu jedoch nicht.

Es gibt auch keine Infos dazu, ob es noch weitere Auftritte – neben denen bei Festivals – in Deutschland geben wird. Aber Fans hegen große Hoffnungen.