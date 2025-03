The Game: Nach Tragen von Hakenkreuz-Pulli wurde seine Show abgesagt

Eigentlich hätte The Game am Donnerstag, den 6. März, einen Auftritt in Wien gehabt. Doch aus dem „The Documentary 20th Anniversary“-Tourstopp wird nun doch nichts. Denn die Konzertveranstaltenden haben dem Rapper in letzter Sekunde abgesagt. Der Grund: The Game wurde mit einem Hakenkreuz-Hoodie auf dem Instagram-Account von Kanye West gesichtet und die Leute, die die Show in Österreich auf die Beine stellen sollten, wollten nichts mehr mit ihm „aufgrund von antisemitischen Zeichen“ zu tun haben.

Das Statement der Veranstaltenden

Auf Instagram drückten sich die Veranstaltenden klar aus: „Aufgrund von antisemitischen Zeichen des Künstlers ‚The Game‘ sagen wir hiermit sein Konzert ab. Wir stellen uns klar gegen jede Form von Diskriminierung und Hass. Die Tickets werden vollständig via oeticket.com erstattet. Es tut uns leid, diese Umstände waren uns zum Zeitpunkt des Bookings noch nicht bekannt, ansonsten hätten wir diesen Artist von Anfang an nicht veranstaltet.“

Hier zum Nachlesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was davor geschah

The Game war vor knapp einer Woche auf Kanye Wests Instagram-Account mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Hakenkreuz darauf zu sehen. Eine Einordnung des Ganzen gab es nicht. Auch äußerte sich Jayceon Terrell Taylor, wie The Game bürgerlich heißt, nicht weiter dazu.

Über Ye ist aufgrund seiner X-Rants im Frühjahr 2025 bekannt, dass er „Hitler liebt“ und dass er Hakenkreuz-Merch auf den Markt bringen wollte – sein Shop wurde jedoch kurz nach der Präsentation des Oberteil-Designs deaktiviert.

Was ist nun mit der Tour von The Game?

Weitere Konzert-Termine stehen bei dem US-Musiker jetzt auf der Tagesordnung. Abgesehen von der Last-Minute-Cancel-Aktion des Wien-Gigs scheinen die weiteren Shows wohl wie geplant stattzufinden. Heißt: Er kommt am 10. März nach Berlin, am 12. März nach Hamburg und am 13. März nach Köln.