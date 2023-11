The Jesus And Mary Chain kündigen neues Album an & teilen erste Single

GLASGOW EYES wird am 08. März erscheinen. Die Single-Auskopplung „jamcod“ gibt es bereits zu hören.

The Jesus And Mary Chain haben für den 08. März 2024 die Veröffentlichung eines neues Albums angekündigt. Das Werk wird GLASGOW EYES heißen und via Fuzz Club erscheinen. Zusammen mit der LP-News hat das Duo auch eine neue Single mitsamt Musikvideo herausgebracht. „jamcod“ ist für die Brüder Jim und William Reid ein klassisch-düsterer Track, der sich mühelos in 39-jährige Bandgeschichte einreihen kann.

Hört hier „jamcod“:

Das neue Album ist in Mogwais Studio, Castle of Doom, in Glasgow aufgenommen worden. Die Geschwister begannen die Arbeit daran zügig nach Abschluss der Aufnahmen zum 2017er DAMAGE AND JOY. Sie ließen hierfür ihre Liebe zu Suicide, Kraftwerk, aber auch zum Jazz einfließen. Wobei Jim Reid in der Pressemitteilung vermelden lässt: „Aber erwartet nicht ‚The Mary Chain goes Jazz‘. Die Leute sollten ein Jesus-and-Mary-Chain-Album erwarten, und genau das ist GLASGOW EYES auch. Unser kreativer Ansatz ist bemerkenswerterweise derselbe wie 1984: einfach ins Studio gehen und sehen, was passiert. Wir sind mit einem Haufen von Songs reingegangen und haben dem Ganzen seinen Lauf gelassen. Es gibt keine Regeln, man tut einfach, was nötig ist. Und es gibt da eine Telepathie – wir sind diese seltsamen, nicht ganz richtigen Zwillinge, die die Sätze des anderen beenden.“

Tracklist von GLASGOW EYES:

Venal Joy

American Born

Mediterranean X Film

jamcod

Discotheque

Pure Poor

The Eagles and The Beatles

Silver Strings

Chemical Animal

Second of June

Girl 71

Hey Lou Reid

Artwork von GLASGOW EYES:

