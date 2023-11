The Beatles: Straßenschild der berühmten Penny Lane wieder aufgetaucht

Das geklaute Schild ist nach 47 Jahren wieder zurückgebracht worden.

Die Beatles machten die Penny Lane in Liverpool weltbekannt. 1967 veröffentlichten sie den gleichnamigen Nummer-eins-Hit, den sie in ihrem Londoner Studio in der Abbey Road aufgenommen hatten. Seitdem sind immer wieder Straßenschilder der Penny Lane verschwunden. Nun ist eines davon wieder aufgetaucht – 47 Jahre nach dem Klau.

Ein früherer Student meldete sich anonym beim Museum „The Beatles Story“ und gab an, das 1976 geklaute Schild wieder zurückgeben zu wollen. Wie die britische Nachrichtenagentur „PA“ meldete, sei er damals beim Diebstahl mit seinen Freunden stark alkoholisiert gewesen. Im Erwachsenenalter soll er seine Tat nun bereuen und den Raub unbedingt wieder an den vorgesehenen Platz transportieren wollen. Nach Angaben des Museums ist es das älteste zurückgegebene Schild und soll jetzt vor Ort ausgestellt werden.

Was die Straße zum Leben erweckt

Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram teilte „PA“ mit: „Es ist großartig zu sehen, dass etwas von so großer Bedeutung nach fast einem halben Jahrhundert endlich an seinen rechtmäßigen Platz zurückgekehrt ist.“ Für ihn sei die Penny Lane aber viel mehr als nur eine Straße. Die wahre Bedeutung des Songs liege nicht schlicht im Straßennamen oder im Schild an sich, sondern in den Szenen und Charakteren, an die sich Beatles-Mitglied Paul McCartney aus seiner Jugend erinnert habe. „Die Krankenschwester, den Banker, den Feuerwehrmann und den Friseur, die die Straße zum Leben erweckt haben – sie sind die wahren Schätze der Penny Lane.“

Höchste Beatles-Verkaufszahlen seit 1994

Das Rote Album sowie das Blaues Album der Beatles sind in die Top 10 der amerikanischen „Billboard“-Charts in der Sparte „Top Album Sales“ zurückgekehrt. Nachdem die Platten in erweiterten Neuauflagen am 10. November 2023 erschienen sind, hat es das Rote Album (1962 bis 1966) auf den sechsten Platz und das Blaue Album (1967 bis 1970) auf den fünften Platz geschafft.

Ursprünglich 1973 veröffentlicht, enthielt das Rote Album 26 Songs, während das Blaue Album 28 Titel aufwies. In den Neuauflagen 2023 wurden insgesamt 21 zusätzliche Songs hinzugefügt – davon zwölf auf dem Roten Album und neun auf dem Blauen Album.