The Killers kündigen neue Single „Your Side of Town“ an

Am Freitag erscheint ihre neue Single „Your Side of Town“. Hier gibt's alle Infos.

Der Countdown kann starten. Am Freitag, den 25. August, gibt es neue Musik von The Killers. Das hat die Band auf Social Media angekündigt: „Hallo zusammen, mit großer Vorfreude präsentieren wir euch „Your Side of Town“. Es trägt den Geist vieler Synthesizer-Stücke in sich, die uns im Laufe der Jahre inspiriert hat. Und doch fühlt es sich irgendwie ganz wie unser eigenes Stück an. Jetzt ist es euers! Dreht es auf“, heißt es im Teaser zur Single.

Laut aufgedreht wird der Song mit Sicherheit, nachdem The-Killers-Fans mehr als ein Jahr auf neue Klänge der amerikanischen Rock-Band warten mussten. Ihre letzte Single „boy“ entstand bereits während der Sessions ihres 2021er Albums PRESSURE MACHINE.

Die nächsten Wochen bekommt man die Band noch auf Festivals in der Schweiz und Großbritannien live zu sehen, bis sie dann im September in die USA zurückkehren. Dort spielen sie auf Festivals wie das Life Is Beautiful in ihrer Heimat Las Vegas.