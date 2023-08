The Kills kündigen neues Album GOD GAMES für Oktober 2023 an

Mit der Single „103“ liefert das Duo auch eine weiteren Vorgeschmack auf die Platte. Hört hier rein.

Sieben Jahre mussten Fans auf ein neues Album des Rock-Duos warten. Nun erscheint am 27. Oktober The Kills‚ neue Platte GOD GAMES. Die Aufnahmen entstanden in einer alten Kirche, um den charakteristischen rauen Sound der Band etwas Kontra zu geben. Produziert wurde die LP zusammen mit Paul Epworth, der unter anderem schon mit Adele und Paul McCartney arbeitete.

Mit ihrer Single „103“ liefern die britisch-amerikanischen Musiker:innen nun vorab einen weiteren der insgesamt zwölf Tracks des Werks. Im Sommer 2023 erschienen bereits „New York“ und „LA Hex“. Bei dem 360-Grad-Musikvideo zu The Kills‘ aktueller Single führte Steven Sebring Regie, der die thematische Weltuntergangsstimmung bestens zu veranschaulichen wusste. So versucht das Duo in dem Video unter der Sonne ihrer 103-Grad-heißen Welt zu überleben.

Seht hier das Musikvideo zu „103“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Tracklist von GOD GAMES