The Kills kündigen für Mai 2024 ein Konzert in Berlin an

Im Rahmen ihrer Tour treten The Kills am 07. Mai 2024 in der Berliner Columbiahalle auf.

Nach sieben Jahre Pause erschien am 27. Oktober mit GOD GAMES eine neue Platte von The Kills. Nun wollen Alison Mosshart und Jamie Hince die neuen Tracks auch live auf die Bühnen dieser Welt bringen. Dafür haben sie nun Tour-Dates für Großbritannien und Europa angekündigt. In Deutschland werden sie am 07. Mai in der Hauptstadt, in der Berliner Columbiahalle, auftreten. Weiterhin werden sie in London, Paris, Amsterdam, Brüssel und Warschau aufspielen. The Kills veröffentlichen nach langer Pause zwei neue Songs (Videos) The Kills live in UK und EU – Termine im Überblick: 1. Mai 2024 – London, Troxy

3. Mai 2024 – Paris, L’Olympia

4. Mai 2024 – Brüssel, Ancienne Belgique

5. Mai 2024 – Amsterdam, Paradiso

7. Mai 2024 – Berlin, Columbiahalle

8. Mai 2024 – Warschau, Stodola Tickets Der Vorverkauf für die Tour startet am 24. November um 10 Uhr. Einen Pre-Sale gibt es auf der Website der Band ab dem 23. November um 10 Uhr mit dem Code „GODGAMES".